Furt de sute de litri de motorină de la o firmă din Vatra Dornei. Autorii, un localnic, paznicul și o femeie gravidă

Polițiștii din Vatra Dornei au efectuat cercetări într-un dosar de furt calificat și au reținut două persoane, după ce au fost identificați autorii sustragerii a aproximativ 240 de litri de motorină dintr-un rezervor ce deservește alimentarea utilajelor aparținând unei societăți comerciale din municipiu.

Incidentul a fost sesizat pe 15 aprilie 2026 de un angajat al firmei, care a constatat lipsa a 12 canistre de 20 de litri și diminuarea cantității de motorină din rezervor. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 2.400 de lei.

Din investigațiile efectuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale a rezultat că fapta a fost comisă în seara de 12 aprilie 2026. Cei trei autori s-au înțeles în prealabil: paznicul de serviciu le-a permis accesul în incintă, a dezactivat sistemul de supraveghere video, după care au sustras motorina pe care au depozitat-o în canistre și au transportat-o cu un autoturism VW Touran la domiciliul unuia dintre ei, din Vatra Dornei.

Cu ocazia audierilor, toți trei, între care și o femeie gravidă, au recunoscut comiterea faptei. Polițiștii au recuperat 7 canistre cu motorină, care au fost restituite persoanei vătămate. O parte din combustibilul sustras a fost găsit în rezervorul autoturismului folosit la comiterea infracțiunii, vehiculul fiind indisponibilizat.

Față de doi dintre suspecți s-a dispus reținerea pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava. Cercetările față de cea de-a treia persoană (aflată în primul trimestru de sarcină) continuă în stare de libertate.

Dosarul penal a fost întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „furt calificat”.