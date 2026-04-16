Bărbat reținut pentru 24 de ore după scandalul de la o cafenea din Câmpulung Moldovenesc. A agresat un client, a spart geamuri și a amenințat

Polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 25 de ani, cercetat pentru mai multe infracțiuni comise marți seară, 14 aprilie 2026, la o cafenea din municipiu.

Incidentul a avut loc în jurul orei 20:35, la cafeneaua City Cafe de pe Calea Transilvaniei. Bărbatul, aflat în stare de ebrietate, a provocat un scandal, a generat un conflict spontan cu un alt client pe care l-a lovit cu pumnul, s-a împiedicat și a spart geamul unei uși din interiorul localului, după care a mai spart două sticle de pe o masă.

Polițiștii l-au găsit agitat și agresiv, motiv pentru care a fost imobilizat. Având o rană sângerândă la un antebraț, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, din cauza comportamentului incoerent și a stării de agitație, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, unde i s-a administrat tratament de specialitate.

În urma continuării cercetărilor, la data de 15 aprilie 2026, după externare, bărbatul a fost adus cu mandat de aducere la Poliție. Cu ocazia audierii, el a recunoscut parțial comiterea faptelor. Procurorul de caz a dispus reținerea sa pentru 24 de ore, iar suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

tulburarea ordinii și liniștii publice (art. 371 alin. 2 Cod Penal)

lovirea sau alte violențe (art. 193 alin. 1 și alin. 2¹ lit. c Cod Penal)

amenințare (art. 206 alin. 1 Cod Penal)

distrugere (art. 253 alin. 1 Cod Penal)

Dosarul penal este instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc. Joi, 16 aprilie 2026, suspectul urmează să fie prezentat Parchetului pentru punerea în mișcare a acțiunii penale.