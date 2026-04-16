ISJ Suceava a finalizat numirea directorilor și directorilor adjuncți prin detașare. 41 de cadre didactice vor continua managementul școlilor până la organizarea concursurilor

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a încheiat procedura de numire a directorilor și directorilor adjuncți prin detașare în interesul învățământului pentru anul școlar 2025-2026.

Potrivit comunicatului oficial semnat de inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, numirea în aceste funcții se face prin decizia inspectorului școlar general, cu avizul Consiliului de Administrație al I.Ș.J. Suceava și cu acordul scris al cadrului didactic vizat.

În urma finalizării procedurii, 31 de directori și 10 directori adjuncți vor continua activitatea de management în unitățile școlare respective. Aceștia vor rămâne în funcție până la organizarea concursurilor pentru posturile vacante sau, după caz, până la data de 31 august 2026.

Această măsură asigură funcționarea fără întreruperi a conducerii școlilor din județul Suceava, permițând concentrarea asupra procesului educațional și a pregătirii pentru noul an școlar.