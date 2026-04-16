Urmărire pe Calea Bucovinei din Rădăuți: Un șofer fără permis s-a răsturnat cu un Audi A6 înmatriculat în Marea Britanie

Un șofer în vârstă de 22 de ani a provocat joi seara, 16 aprilie 2026, o urmărire spectaculoasă după ce a refuzat să oprească la semnalul regulamentar al polițiștilor, terminând prin a se răsturna cu autoturismul pe care îl conducea.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 20:50, pe Calea Bucovinei din municipiul Rădăuți. Un echipaj de poliție rutieră a efectuat semnal de oprire unui autoturism Audi A6 înmatriculat în Marea Britanie. Șoferul nu s-a conformat, a accelerat puternic și a încercat să scape către ieșirea din oraș în direcția Suceava.

Polițiștii au pornit imediat în urmărire, utilizând semnalele acustice și luminoase, iar prin stație au fost alertate toate echipajele din Rădăuți și din subunitățile învecinate, fiind pregătite și procedurile de oprire forțată cu dispozitive tip „spike”.

După câteva sute de metri, șoferul a încercat să depășească un alt autoturism, l-a acroșat ușor, a pierdut controlul direcției și s-a răsturnat. Echipajul de poliție a intervenit imediat și a reușit să îi extragă în siguranță pe cei trei ocupanți ai vehiculului: șoferul de 22 de ani și doi pasageri (un tânăr și o tânără).

Cei doi pasageri nu au suferit leziuni și nu au necesitat îngrijiri medicale. Șoferul a fost transportat la spital cu leziuni la un braț (suspiciune de fractură), dar se află în afara oricărui pericol.

Verificările efectuate de polițiști au relevat că tânărul nu deține permis de conducere. La spital i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea consumului de alcool și substanțe interzise. De asemenea, se verifică legalitatea documentelor vehiculului.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Polițiștii vor stabili și eventualele contravenții rutiere comise în timpul urmăririi.

Poliția reamintește tuturor participanților la trafic importanța respectării semnalelor regulamentare ale polițiștilor. „Comportamentele iresponsabile pot avea consecințe grave, punând în pericol viața și sănătatea proprie și a celorlalți”, transmite Poliția Județeană Suceava.