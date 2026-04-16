Comunitatea artistică suceveană deplânge trecerea la cele veșnice a artistului plastic Dumitru Rusu, un pilon al vieții artistice bucovinene

Cu profundă durere, comunitatea artistică suceveană a anunță trecerea la cele veșnice a maestrului Dumitru Rusu (1938–2026), una dintre cele mai importante personalități ale artei plastice din Bucovina.

Născut la 6 noiembrie 1938 în Ilișești, Dumitru Rusu a absolvit Institutul de Arte Plastice din Cluj și a ales să se întoarcă în Bucovina, unde și-a dedicat întreaga viață creației și promovării valorilor artistice locale.

Pictor, acuarelist și grafician de excepție, a surprins cu sensibilitate și rafinament peisajul, lumina și spiritul acestor meleaguri, transformând realitatea într-un univers poetic încărcat de emoție și lirism.

Prin tușa sa inconfundabilă și sensibilitatea cromatică aparte, Dumitru Rusu a devenit un veritabil ambasador al Bucovinei în țară și peste hotare. A fost, de asemenea, un profesor și mentor generos, care a format generații întregi de artiști în cadrul Școlii Populare de Artă și al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, insuflându-le discipolilor dragostea pentru frumos și rigoarea creației.

A fondat în 1970 Cenaclul Artiștilor Plastici Profesioniști și a fost întemeietorul Filialei Uniunii Artiștilor Plastici din Suceava, fiind un organizator și promotor neobosit al vieții artistice locale timp de peste cinci decenii.

Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, maestrul Dumitru Rusu a rămas activ și creator până în ultimii ani ai vieții, fidel crezului său artistic și devotamentului față de Bucovina – plaiul drag al copilăriei sale.

Dispariția sa lasă un gol imens atât în peisajul artistic românesc, cât și în inimile colegilor, elevilor și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit.

Uniunea Artiștilor Plastici din România transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor și tuturor celor care i-au fost aproape.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!