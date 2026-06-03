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ANUNȚ PUBLIC PRIVIND EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE


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Conform Legii 50/1991, art. 7, alin. (233), Direcția Silvică Suceava cu sediul în mun. Suceava, b-dul. 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava, prin Ocolul Silvic Marginea, com. Marginea, DN2E, cod poștal 727345, anunță public obținerea autorizației de construire cu nr. 57 din 02.06.2026, emisă de Consiliul Județean Suceava, pentru realizarea obiectivului de investiții REFACERE DRUM FORESTIER PIETROASA”, din cadrulOcolului Silvic Marginea, obiectiv amplasat în jud. Suceava, com. Voitinel și Vicovu de Jos – extravilan.

          Informațiile privind lucrările ce vor fi executate pot fi consultate la sediul Ocolului Silvic Marginea în zilele de luni – vineri, între orele 9-14.


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