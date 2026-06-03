Copiii din sistemul de protecție din Suceava au sărbătorit Ziua Internațională a Copilului prin activități educative, sportive și momente de bucurie

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Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava a marcat Ziua Internațională a Copilului prin mai multe activități organizate împreună cu parteneri locali, oferind copiilor din sistemul de protecție momente de joacă, creativitate și socializare.

În prima zi de vară, copiii din casele de tip familial, asistență maternală și plasament familial din localități precum Râșca, Bogdănești, Fântâna Mare, Baia, Mălini, Fălticeni, Dolhasca, Rădăuți, Suceava și alte localități au participat la evenimente diverse, adaptate nevoilor și vârstelor lor.

Printre activitățile desfășurate s-au numărat:

Participarea la eduFortress CHILDHOOD FESTIVAL , ediția a VI-a, organizat de Asociația „Edu Max” Suceava la Iulius Mall Suceava, unde copiii au luat parte la ateliere educaționale interactive;

, ediția a VI-a, organizat de Asociația „Edu Max” Suceava la Iulius Mall Suceava, unde copiii au luat parte la ateliere educaționale interactive; Implicarea în cea de-a VII-a ediție a Cupei sociale „Bucurie prin Mișcare” , eveniment organizat de Asociația „EUROACTIV” în parteneriat cu DGASPC Suceava, Inspectoratul Școlar Județean și structurile de poliție și jandarmi, la care au participat copiii din Complexul de Servicii Multifuncționale Fălticeni;

, eveniment organizat de Asociația „EUROACTIV” în parteneriat cu DGASPC Suceava, Inspectoratul Școlar Județean și structurile de poliție și jandarmi, la care au participat copiii din Complexul de Servicii Multifuncționale Fălticeni; O întâlnire specială cu personajele Mickey și Minnie Mouse pentru copiii cu dizabilități din Complexul de Servicii Multifuncționale Gura Humorului, organizată împreună cu Asociația Bucovina Civică;

pentru copiii cu dizabilități din Complexul de Servicii Multifuncționale Gura Humorului, organizată împreună cu Asociația Bucovina Civică; Participarea la concursul de desene organizat de Primăria Rădăuți, unde copiii de la Casa de tip familial „Universul Copiilor” și-au pus în valoare creativitatea și talentul.

„Ziua Internațională a Copilului ne amintește de perioada de explorare, joc și lipsa grijilor, dar este și ziua în care încercăm să conștientizăm că interesul pentru copil trebuie să fie unul prioritar”, se arată în comunicatul semnat de directorul DGASPC Suceava, Ionuț Adomniței.

Instituția a mulțumit tuturor partenerilor, organizatorilor și sponsorilor care au contribuit la desfășurarea acestor activități, exprimându-și dorința de a continua colaborarea și în viitor pentru binele copiilor din județ.