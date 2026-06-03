DGASPC Suceava a marcat Ziua Națională pentru Adopție printr-o serbare dedicată familiilor formate prin adopție

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Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava a sărbătorit Ziua Națională pentru Adopție printr-o serbare cu tema „Familia mea”, organizată pentru a onora curajul și dăruirea părinților care au ales să ofere o familie copiilor.

Evenimentul a reunit copii adoptați și părinții lor adoptivi, care au împărtășit, prin desene, compuneri și povestiri, bucuria de a face parte dintr-o familie. Lucrările realizate de copii au fost expuse pe panouri, formând un veritabil „afiș cu povești cu final fericit”.

„Acești părinți au dat la o parte criteriile impuse de ei sau de imaginea copilului ideal, au trecut peste etnie sau vârstă, au adoptat grupe de frați, dar cel mai important au acceptat poveștile copiilor, în cele mai multe cazuri nu simple, de natură medicală sau emoțională”, se arată în comunicatul DGASPC Suceava.

Instituția a dorit astfel să evidențieze importanța adopției ca demers prin care se formează și se împlinesc familii, dar și să încurajeze alte persoane care iau în calcul acest pas. Copiii prezenți la eveniment au primit cadouri constând în cărți și rechizite, oferite de conducerea direcției.

„Adresăm urări de sănătate, fericire și împliniri tuturor copiilor adoptați și părinților adoptivi, iar celor care încă se gândesc să facă acest pas, le transmitem că îi așteptăm cu drag să îi însoțim pe acest drum frumos și emoționant al adopției”, a transmis DGASPC Suceava.

Ziua Națională pentru Adopție este sărbătorită anual în România pe data de 2 iunie, cu scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la copiii care au nevoie de o familie și de a celebra familiile formate prin adopție.