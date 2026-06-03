Șase adolescenți din Suceava, premiați de polițiști pentru curaj și spirit civic după ce au ajutat la prinderea unui tâlhar

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Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava au premiat, marți, șase adolescenți cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, care au dat dovadă de spirit civic și au contribuit la identificarea și reținerea autorului unei tâlhării comise în cartierul Burdujeni.

Incidentul a avut loc pe 10 mai 2026, în jurul orei 15:00, pe strada Rarău din Burdujeni. O femeie în vârstă de 80 de ani, a fost deposedată de geantă de către un bărbat care i-a smuls-o de pe umăr. În timp ce încerca să-și apere bunul, femeia a căzut și s-a lovit la cap.

La fața locului se aflau mai mulți tineri care au asistat la faptă. Aceștia au intervenit prompt și l-au urmărit pe autor, determinându-l să abandoneze geanta furată.

Ulterior, adolescenții au indicat polițiștilor zona în care se ascunsese bărbatul, în apropierea Gării Burdujeni. Pe baza semnalmentelor furnizate de minori, autorul a fost identificat și reținut. Este vorba despre C. Ovidiu Vasile, în vârstă de 33 de ani, din localitatea Stamate, comuna Fântânele.

În contextul Zilei Internaționale a Copilului, polițiștii au organizat, pe 2 iunie, o activitate de premiere a celor șase adolescenți. Aceștia, elevi ai Liceului Teologic Mitropolitul Dosoftei Suceava, Școlii Gimnaziale nr. 10 Burdujeni, Liceului cu Program Sportiv Suceava și Școlii Gimnaziale Botoșana, au primit diplome de apreciere din partea Poliției Municipiului Suceava.

„Polițiștii au apreciat implicarea și curajul tinerilor, care, prin acțiunile lor, au facilitat prinderea autorului și recuperarea bunului sustras”, a transmis inspectorul șef adjunct al Poliției Județene Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu.

Cu acest prilej, polițiștii au desfășurat și activități preventive, explicându-le tinerilor cum trebuie să reacționeze în situația în care observă o faptă penală și cum pot sesiza autoritățile, inclusiv prin apelarea numărului de urgență 112.