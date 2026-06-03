Asociația „Gustă din Bucovina” a obținut marca înregistrată de la OSIM. Inițiativa producătorilor locali pentru promovarea gastronomiei tradiționale

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Asociația „Gustă din Bucovina” a obținut dreptul de utilizare a mărcii figurative cu denumirea „Gustă din Bucovina”, înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

Marca a fost obținută în urma demersurilor inițiate de producătorii locali din județul Suceava, care și-au propus să creeze o identitate vizuală unitară pentru promovarea produselor tradiționale bucovinene.

Asociația „Gustă din Bucovina” a fost înființată la inițiativa unor producători din Piața Volantă organizată de Direcția Agricolă Suceava. Scopul principal al asociației este promovarea produselor tradiționale și a gastronomiei bucovinene, în special a celor realizate de micii producători.

Asociația își propune să promoveze producătorii din județ care oferă o gamă diversă de produse tradiționale: brânzeturi, preparate din carne, dulcețuri, zacuscă, compoturi, plante medicinale, fructe, legume, ciuperci și rețete specifice zonei.

Obținerea mărcii figurative reprezintă un pas important pentru recunoașterea și protejarea identității produselor promovate sub brandul „Gustă din Bucovina”, oferind producătorilor membri ai asociației un instrument de diferențiere pe piață și o mai bună vizibilitate a gastronomiei tradiționale bucovinene.

Marca va fi utilizată pentru certificarea și promovarea produselor autentice din Bucovina, în cadrul târgurilor, evenimentelor gastronomice și acțiunilor de promovare turistică derulate la nivel județean și național.