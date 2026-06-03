Poliția Suceava: Trei șoferi reținuți sau arestați într-o singură zi pentru infracțiuni la regimul rutier

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Polițiștii din județul Suceava au dispus, în cursul zilei de marți, măsuri preventive față de trei bărbați cercetați pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier, respectiv conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis de conducere.

Primul caz a vizat un bărbat de 82 de ani din comuna Rădășeni, care a fost reținut pentru 24 de ore. Potrivit cercetărilor, în seara zilei de 19 mai, acesta ar fi condus un autoturism în stare de ebrietate și ar fi acroșat poarta unei proprietăți din localitate, provocând pagube. Bărbatul a părăsit locul faptei, iar ulterior a fost identificat de polițiști la domiciliu. Testarea cu etilometrul nu a putut fi realizată, motiv pentru care i-au fost recoltate probe biologice de sânge. Verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Față de el s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.

Al doilea caz vizează un bărbat de 39 de ani din satul Dumbrăveni, reținut tot pentru 24 de ore. Acesta este cercetat după ce, în noaptea de 1 spre 2 iunie, ar fi provocat un accident rutier pe DN 2H, în zona satului Bădeuți. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi lovit un alt autoturism, în care se aflau trei persoane. Două dintre acestea au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Testarea cu aparatul etilometru a indicat o alcoolemie de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Față de șofer s-au dispus cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului.

Al treilea caz se referă la un bărbat de 33 de ani din comuna Fântânele, față de care Judecătoria Fălticeni a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Acesta este cercetat după ce, pe 1 iunie, ar fi fost surprins de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe strada Teilor din Fălticeni, deși avea permisul de conducere suspendat. Bărbatul a încercat să fugă la vederea echipajului de poliție, însă a fost prins după o urmărire de scurtă durată. Verificările au arătat că acesta mai era cercetat în alte două dosare penale pentru aceeași faptă. Față de el s-a dispus arestarea preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis de conducere.

Toate cele trei persoane au fost introduse în Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava.