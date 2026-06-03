Microbuz răsturnat pe DN2 la Drăgușeni după o manevră de depășire riscantă a șoferului din Republica Moldova

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Un microbuz s-a răsturnat marți, în jurul orei 12:40, pe DN2, în localitatea Drăgușeni, după ce șoferul acestuia a efectuat o manevră de depășire fără a păstra distanța laterală corespunzătoare față de un autotren.

Potrivit cercetărilor efectuate la fața locului de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni, șoferul microbuzului, un bărbat din Republica Moldova, a încercat să depășească un autotren condus tot de un cetățean moldovean. În timpul manevrei, acesta a acroșat semiremorca autotrenului, și-a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat în șanțul din partea stângă a drumului, fiind ulterior proiectat în gardul unui imobil.

În urma accidentului, un pasager aflat în microbuz a fost rănit. Bărbatul a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni, unde medicii i-au stabilit diagnosticul de luxație scapulo-humerală dreaptă.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.