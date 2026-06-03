Antreprenori și studenți inovatori, reuniți la USV Alumni Entrepreneur Conference

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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a organizat, marți, 2 iunie a.c., „USV Alumni Entrepreneur Conference”, activitate finală a proiectului „USV–AEA Startup Accelerator: From Idea to Impact”, derulat în parteneriat cu Junior Achievement România și finanțat prin programul Entrepreneurial University al Romanian-American Foundation.

Evenimentul, desfășurat în Aula din corpul E, a reunit aproximativ 60 de participanți – studenți, cadre didactice, alumni și reprezentanți ai mediului economic –, și a avut ca obiectiv promovarea antreprenoriatului și facilitarea dialogului dintre comunitatea academică și mediul de afaceri.

Conferința a fost deschisă de conf. univ. dr. Aurelian Rotaru, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, care a evidențiat importanța dezvoltării competențelor antreprenoriale în rândul studenților și rolul universității în susținerea inițiativelor inovatoare și a colaborării cu mediul socio-economic. Evenimentul a fost moderat de conf. univ. dr. ec. Ovidiu-Aurel Ghiuță, manager al proiectului „USV–AEA Startup Accelerator: From Idea to Impact”.

În cadrul conferinței, au fost invitați să își prezinte experiența profesională și antreprenorială nouă alumni ai USV, aflați în etape diferite ale parcursului lor antreprenorial – de la inițiative aflate în dezvoltare până la afaceri consolidate: Tudor Andronic, Ruxandra Mihalachi, Robert Schroder, Alexandra Munteanu, Ștefan Cîmpan, Cosmin Brădățan, Mioara Trăistaru, Victoria Hudiț și Florin Pavăl.

Intervențiile acestora au oferit studenților perspective diverse asupra antreprenoriatului, evidențiind atât provocările specifice începutului de drum, cât și experiențele acumulate în dezvoltarea și consolidarea unor afaceri. Participanții au avut ocazia să afle exemple concrete privind identificarea oportunităților, asumarea riscurilor, dezvoltarea competențelor antreprenoriale și adaptarea la schimbările din mediul economic.

Un moment important al evenimentului l-a constituit prezentarea proiectelor dezvoltate de cele trei echipe USV participante în cadrul proiectului și calificate în semifinalele competiției naționale de antreprenoriat Gen-E 2026, care a fost organizată de Junior Achievement România.

Echipa WorkerGuard, formată din studenți ai programelor de studii Mecatronică și Echipamente și Sisteme Medicale, a prezentat o soluție orientată spre creșterea siguranței în mediul de lucru. Proiectul s-a remarcat la nivel național prin obținerea locului al II-lea în finala competiției de antreprenoriat Gen-E 2026, organizată de Junior Achievement România.

Echipa CineFast Solutions, formată din studenți ai programului de studiu Media Digitală, a prezentat o inițiativă antreprenorială din domeniul producției și distribuției de conținut digital.

Echipa (RE)weeds Power, alcătuită din studenți ai programului de studiu Protecția consumatorului și a mediului, a prezentat o soluție bazată pe principii de sustenabilitate și economie circulară.

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost acordate diplome de apreciere antreprenorilor invitați și diplome participanților implicați în prezentarea proiectelor antreprenoriale.

USV Alumni Entrepreneur Conference a reprezentat o oportunitate de dialog între generații de absolvenți și studenți, contribuind la consolidarea ecosistemului antreprenorial universitar și la promovarea unei culturi bazate pe inițiativă, inovare și colaborare interdisciplinară.

Proiectul „USV–AEA Startup Accelerator: From Idea to Impact” a inclus activități dedicate studenților, cadrelor didactice și personalului administrativ, precum workshopuri, sesiuni de mentorat, activități de incubare antreprenorială și participarea echipelor studențești la competiții naționale de profil.