Directorul Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, Dan Popescu, la cursul festiv: De astăzi, să fiți proprii voștri antreprenori și să investiți în propria persoană

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Directorul Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, Dan Popescu, i-a îndemnat pe cei 172 de absolvenți ai promoției 2026 să continue procesul de autodescoperire și să devină „proprii lor antreprenori”, investind mai ales în propria persoană, nu doar în bunuri materiale sau tehnologie. Mesajul a fost transmis miercuri, în cadrul cursului festiv organizat la finalizarea liceului, în prezența profesorilor și a părinților.

În discursul său, Dan Popescu a subliniat că anii de liceu reprezintă o perioadă importantă de formare a personalității, dar autodescoperirea nu se încheie odată cu sunetul clopoțelului care anunță începutul studenției. El a invitat absolvenții la o reflecție pornind de la o rostire a filosofului Constantin Noica: „Nu de la alții trebuie să aștepți totul, ci de la tine însuți. Omul este o ființă care se caută pe sine.”

Directorul colegiului le-a transmis absolvenților că au dreptul și responsabilitatea de a decide traseul universitar în funcție de potențialul acumulat în cei 13 ani de școală.

El a adresat un binemeritat „laudațio” promoției, evidențiind liderii acesteia – Tudor Andrei Aparaschivei, David Isac și Lia Medea Vieriu – precum și cei 60 de top-performeri ai olimpiadelor și concursurilor naționale curriculare și extracurriculare, portretizați într-o broșură specială editată de colegiu.

„Avem o dilemă plăcută când trebuie să identificăm liderii unei promoții de ștefaniști”, a spus Dan Popescu, felicitând elevii pentru modul în care au evoluat în așteptarea examenului de maturitate. El i-a invitat pe absolvenți la Gala Olimpicilor Ștefaniști, ediția 2026, care va avea loc pe 19 iunie, în aula colegiului.

Referindu-se la semnificația diplomelor de absolvire și de bacalaureat, directorul le-a comparat cu un „pașaport de navigare” către rețeaua de universități de prestigiu din țară și din lume, așa cum au demonstrat zecile de generații precedente de ștefaniști.

Dan Popescu a recunoscut că instituția nu a oferit întotdeauna totul din ceea ce și-ar fi dorit profesorii și elevii, dar și-a exprimat speranța că absolvenții vor onora anii de liceu. El a citat o reflecție a lui George Bernard Shaw: „Educația mea a fost completă până când a fost întreruptă de școală”, sugerând că procesul real de învățare și autodescoperire trebuie să continue.

În finalul discursului, directorul le-a recomandat celor 172 de absolvenți să continue să se descopere, să învețe și, dacă va apărea eșecul, să fie pregătiți să se reinventeze. „Mult succes în drumul spre celebritate!”, a încheiat Dan Popescu.