Metoda „Accidentul” din nou în actualitate. Polițiștii suceveni atenționează: Discutați cu părinții sau bunicii voștri astăzi. Mâine poate fi prea târziu

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Inspectoratul de Poliție Județean Suceava atrage din nou atenția asupra unei metode de înșelăciune care continuă să afecteze persoanele vârstnice: metoda „ACCIDENTUL”. Infractorii apelează la telefon și pretind că un copil, nepot sau o rudă apropiată a fost implicată într-un accident grav și are nevoie urgentă de bani pentru intervenții medicale sau alte cheltuieli.

Polițiștii subliniază că, de multe ori, emoția și dorința de a-și ajuta familia îi determină pe seniori să trimită sume de bani fără a verifica informațiile primite. De aceea, autoritățile se adresează în special copiilor și nepoților, considerându-i cea mai eficientă barieră împotriva acestui tip de fraudă.

„Protejarea seniorilor începe în familie. Informați-i, ascultați-i și încurajați-i să verifice orice situație care pare urgentă sau neobișnuită”, transmit polițiștii.

Recomandări pentru protejarea părinților și bunicilor:

Discutați deschis cu ei despre această metodă de înșelăciune și explicați-le că astfel de apeluri sunt frecvente;

Stabiliți împreună o regulă clară: să nu ofere niciodată bani, date personale sau bancare în urma unui apel de la persoane necunoscute;

în urma unui apel de la persoane necunoscute; Conveniți asupra unei întrebări sau a unui cuvânt cunoscut doar în familie, care poate fi folosit pentru verificarea identității în situații de urgență;

Încurajați-i să verifice imediat, contactând direct persoana despre care se pretinde că ar fi implicată în accident;

Reamintiți-le că spitalele, poliția sau alte instituții nu solicită bani și nu trimit persoane la domiciliu pentru a ridica sume de bani.

Ce trebuie făcut dacă primiți un astfel de apel:

Închideți imediat conversația;

Contactați direct și imediat persoana despre care se afirmă că ar fi implicată în accident;

Dacă nu reușiți să o contactați, luați legătura cu un alt membru al familiei pentru verificare;

Sesizați imediat Poliția.

Polițiștii atrag atenția că infractorii profită de vulnerabilitatea emoțională a victimelor și că o discuție sinceră de câteva minute cu părinții sau bunicii poate preveni pierderea unor economii strânse de-a lungul unei vieți întregi.