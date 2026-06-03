Crosul Speranței Suceava 2026: Alergăm împreună împotriva cancerului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Duminică, 7 iunie 2026, Suceava va găzdui ediția din acest an a Crosului Speranței, un eveniment sportiv și de solidaritate dedicat susținerii pacienților oncologici și promovării unui stil de viață sănătos.

Evenimentul este organizat de Asociația Club Sportiv ACS TRIB Suceava, în parteneriat cu medicul specialist oncologie medicală dr. Natalia Gherasim Morogai, sub egida Municipiului Suceava. Crosul va avea startul și sosirea pe Esplanada Casei de Cultură și își propune să devină o tradiție anuală a comunității sucevene.

Scopul principal al evenimentului este de a transmite un mesaj de speranță și solidaritate față de pacienții oncologici, de a încuraja prevenția și depistarea precoce a cancerului, dar și de a promova mișcarea fizică ca parte importantă a unui stil de viață sănătos.

„Împreună mai puternici decât cancerul” este mesajul sub care se va desfășura Crosul Speranței Suceava 2026.

Trasee disponibile:

Cros – distanță de aproximativ 2,5 km (pentru alergători amatori și experimentați) – maxim 100 de participanți;

– distanță de aproximativ (pentru alergători amatori și experimentați) – maxim 100 de participanți; Cursa Speranței – probă simbolică de aproximativ 500 m , dedicată pacienților și supraviețuitorilor de cancer – maxim 50 de participanți;

– probă simbolică de aproximativ , dedicată pacienților și supraviețuitorilor de cancer – maxim 50 de participanți; Cursa Copiilor – distanță de aproximativ 500 m – maxim 50 de participanți.

Participarea la toate probele este gratuită. Înscrierile se pot face online pe site-ul acstrib.ro sau la fața locului, în dimineața evenimentului, între orele 08:00 și 09:30, în limita locurilor disponibile.

Restricții de circulație

Pentru buna desfășurare a evenimentului, duminică, 7 iunie, între orele 07:30 și 12:00 (cu prelungire până la 13:00 pe unele artere), vor fi instituite restricții de circulație pe mai multe străzi din centrul Sucevei, printre care: Str. Mihai Viteazul, Str. Ciprian Porumbescu, Str. Ștefan cel Mare, Str. Republicii, Str. Nicolae Bălcescu, Str. Mitropoliei și Str. Crimca.

Organizatorii mulțumesc participanților la trafic pentru înțelegere și îi invită pe suceveni să se alăture acestui demers dedicat sănătății și solidarității.

„Nimeni nu luptă singur!” este mesajul cu care organizatorii speră să mobilizeze cât mai mulți suceveni în jurul acestei cauze.