Conferința Națională ATOM 2026 dedicată progreselor în ortopedie și traumatologie, va fi organizată de Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie a SCJU Suceava

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Orașul Gura Humorului va fi, în perioada 11–13 iunie 2026, gazda Conferinței Naționale a Asociației Traumatologilor și Ortopezilor din Moldova (ATOM), ediție care marchează 33 de ani de activitate a uneia dintre cele mai importante organizații profesionale din domeniul ortopediei și traumatologiei din România.

Evenimentul este organizat de Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, în colaborare cu ATOM și parteneri academici și profesionali, printre care Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Colegiul Județean al Medicilor Suceava.

Conferința se va desfășura sub tema „Progrese actuale în ortopedie și traumatologie: între tradiție și inovație” și va reuni specialiști de renume din țară și din străinătate, cadre universitare, medici rezidenți și profesioniști din domeniul sănătății. Programul științific va aborda subiecte de actualitate, precum chirurgia reconstructivă și protetică, traumatologia osteo-articulară modernă, chirurgia artroscopică, tratamentul fracturilor complexe, medicina regenerativă, precum și utilizarea inteligenței artificiale și a noilor tehnologii în practica ortopedică.

O sesiune specială dedicată asistenților medicali și kinetoterapeuților va avea loc pe 13 iunie, sub tema „Standardizare și inovație în asistența medicală ortopedică și traumatologică”.

„Această ediție reprezintă atât un moment de bilanț al celor 33 de ani de activitate ai ATOM, cât și o oportunitate de a privi spre viitorul ortopediei și traumatologiei. Ne bucurăm că județul Suceava și orașul Gura Humorului vor deveni, pentru câteva zile, un important centru al dialogului științific național și internațional în domeniul nostru”, a declarat șef lucrări dr. Răzvan Codrin Bandac, șeful Secției Clinice Ortopedie-Traumatologie.

Organizarea acestei conferințe la Suceava reprezintă o recunoaștere a nivelului profesional și științific atins de echipa secției de Ortopedie-Traumatologie și confirmă rolul important al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” în dezvoltarea educației medicale continue și a cercetării în domeniu.