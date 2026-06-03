Dosarul „Chelnerița”: ICCJ a suspendat executarea pedepsei și a dispus eliberarea lui Virgil Saghin, fostul primar al comunei Vatra Moldoviței, condamnat definitiv la 3 ani de închisoare

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Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis astăzi cererea de suspendare a executării pedepsei formulată de Virgil Saghin, fost primar al comunei Vatra Moldoviței, și a dispus punerea sa în libertate imediată, până la soluționarea recursului în casație.

Decizia a fost luată în dosarul în care Saghin a fost condamnat definitiv, pe 2 martie 2026, de Curtea de Apel Iași la 3 ani de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu (3 acte materiale). Potrivit DNA, faptele au vizat angajări și detașări fictive în administrația locală din Vatra Moldoviței și la Apele Române, în dosarul cunoscut sub numele „Chelnerița”.

Instanța supremă a admis în principiu recursul în casație formulat de Virgil Saghin, alături de ceilalți inculpați din cauză (Boca Ana și Niga Gabriel), și a stabilit termen de judecată pe 30 septembrie 2026. Totodată, a dispus suspendarea executării hotărârii Curții de Apel Iași în ceea ce îl privește pe Saghin, precum și pe inculpatul Niga Gabriel.

Pe durata suspendării, Virgil Saghin are obligația de a se prezenta ori de câte ori este chemat la ICCJ, de a informa instanța cu privire la orice schimbare de domiciliu, de a se prezenta la organul de poliție desemnat și de a nu părăsi teritoriul României fără încuviințarea prealabilă a instanței.

Virgil Saghin fusese identificat și încarcerat la scurt timp după pronunțarea deciziei definitive din 2 martie 2026, fiind depistat în județul Vrancea. Ulterior, el a formulat cerere de recurs în casație, iar astăzi ICCJ a dispus eliberarea sa din penitenciar.

Decizia de astăzi a Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă.

Minuta instanței: Detalii soluţie: I. Admite în principiu cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Boca Ana, Niga Gabriel şi Saghin Virgil, din prisma cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. 1 pct. 7 Cod procedură penală, împotriva deciziei penale nr. 207 din data de 2 martie 2026 pronunţate de Curtea de Apel Iaşi – Secţia penală şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. 3595/99/2021. Trimite cauza în vederea judecării recursului în casaţie Completului nr. 1. Stabileşte termen de judecată, în şedinţă publică, la data de 30 septembrie 2026, cu citarea recurenţilor inculpaţi Boca Ana, Niga Gabriel, Saghin Virgil, a părţii civile şi a părţii vătămate. Se încunoştinţează apărătorii aleşi al recurenţilor inculpaţi despre măsurile dispuse, iar în măsura în care nu confirmă prezenţa la termen se va emite adresă către Baroul Bucureşti în vederea desemnării câte unui apărător din oficiu pentru aceştia. II. În baza art. 441 alin. 1 Cod procedură penală admite cererile recurenţilor inculpaţi Niga Gabriel şi Saghin Virgil şi dispune suspendarea executării deciziei penale nr. 207 din data de 2 martie 2026 pronunţate de Curtea de Apel Iaşi – Secţia penală şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. 3595/99/2021, în ceea ce îi priveşte pe aceştia, până la soluţionarea recursului în casaţie. A. În baza art. 441 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 215 alin. 1 şi alin. 2 lit. a Cod procedură penală, pe durata suspendării executării hotărârii, inculpatul Niga Gabriel trebuie să respecte următoarele obligaţii: -să se prezinte la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori de câte ori este chemat; -să informeze de îndată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la schimbarea locuinţei; -să se prezinte la organul de poliţie în a cărui rază teritorială domiciliază, desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; -să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În temeiul art. 441 alin. 2 Cod procedură penală, i se atrage atenţia inculpatului că, în caz de nerespectare a obligaţiilor impuse, se va revoca măsura suspendării şi se va relua executarea pedepsei. Conform art. 441 alin. 3 Cod procedură penală, se dispune informarea instanţei de executare, pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor de suspendare a executării hotărârii şi pentru supravegherea respectării obligaţiilor impuse. Dispune punerea în libertate, de îndată, a inculpatului Niga Gabriel (……) de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 6/2025 emis la 02.03.2026, de către Tribunalul Iaşi – Secţia Penală în baza sentinţei penale nr.4/14.01.2025 a Tribunalului Iaşi, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.207/02.03.2026 a Curţii de Apel Iaşi, dacă nu este arestat în altă cauză. B. În baza art. 441 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 215 alin. 1 şi alin. 2 lit. a Cod procedură penală, pe durata suspendării executării hotărârii, inculpatul Saghin Virgil trebuie să respecte următoarele obligaţii: -să se prezinte la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori de câte ori este chemat; -să informeze de îndată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la schimbarea locuinţei; -să se prezinte la organul de poliţie în a cărui rază teritorială domiciliază, desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; -să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În temeiul art. 441 alin. 2 Cod procedură penală, i se atrage atenţia inculpatului că, în caz de nerespectare a obligaţiilor impuse, se va revoca măsura suspendării şi se va relua executarea pedepsei. Conform art. 441 alin. 3 Cod procedură penală, se dispune informarea instanţei de executare, pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor de suspendare a executării hotărârii şi pentru supravegherea respectării obligaţiilor impuse. Dispune punerea în libertate, de îndată, a inculpatului Saghin Virgil (……..) de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 5/2025 emis la 02.03.2026, de către Tribunalul Iaşi – Secţia Penală în baza sentinţei penale nr.4/14.01.2025 a Tribunalului Iaşi, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.207/02.03.2026 a Curţii de Apel Iaşi, dacă nu este arestat în altă cauză. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 3 iunie 2026.