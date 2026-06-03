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Accident în Ițcani: O tânără a fost transportată la spital


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Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc miercuri seara în cartierul Ițcani din municipiul Suceava.

Potrivit sublocotentent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

În urma impactului, o femeie în vârstă de 27 de ani a fost rănită și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul.


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