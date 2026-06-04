ANM a emis cod galben de instabilitate atmosferică pentru zona de munte a județului Suceava: Vijelii și averse torențiale așteptate în următoarele două zile

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două atenționări de tip cod galben de instabilitate atmosferică, valabile pentru intervalul 4–5 iunie 2026. În județul Suceava este avertizată zona de munte.

Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină în mai multe regiuni ale țării.

Cod galben pentru ziua de astăzi este valabil între orele 10:00 și 23:00

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu rafale de 50–70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1–3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat vor depăși 30–40 l/mp.

Cod galben și pentru ziua de vineri

Interval de valabilitate: 5 iunie, ora 12:00 – 5 iunie, ora 23:00

Zone vizate: nordul Carpaților Orientali și Munții Apuseni.

Și în aceste zone vor fi așteptate fenomene similare: averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină. Cantitățile de apă vor fi, de asemenea, de 15–25 l/mp, izolat depășind 30–40 l/mp.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile și pe arii restrânse în restul țării, atât joi, cât și vineri.