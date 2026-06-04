Performanțe de excepție la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți. Catedra de limba și literatura română, un model de excelență academică

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Elevii și profesorii catedrei de limba și literatura română de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele și concursurile naționale și județene din acest an școlar, confirmând încă o dată tradiția de performanță a unității de învățământ.

Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română (etapa județeană) Această competiție de elită a adus o recoltă impresionantă de premii și nu mai puțin de patru calificări directe la etapa națională:

* Premiul I și calificare la etapa națională: Caciur Ionuț (clasa a IX-a D, prof. Halip Beatrice), Fedorciuc Teodora (clasa a X-a E, prof. Halip Beatrice) și Teleagă Ecaterina (clasa a XII-a C, prof. Halip Iulian-Florin).

* Premiul al II-lea și calificare la etapa națională: Haidău Giulia (clasa a X-a F, prof. Grigore Petronela).

* Premiul al III-lea: Popovici Rosa (clasa a XI-a G, prof. Anfimov Cristina).

* Mențiuni: Chirilă Teodor (clasa a XII-a D, prof. Anfimov Cristina); Cîrdei Maria (clasa a IX-a F, prof. Epatov Maria); Pătrașcu Andreea-Mihaela (clasa a X-a C, prof. Sehlanec Angela).

Olimpiada Națională „Lectura ca abilitate de viață” (etapa județeană):

* Premiul al II-lea: Fedorciuc Teodora (clasa a X-a E, prof. Halip Beatrice).

* Premiul al III-lea: Fedorciuc Ionela Narcisa (clasa a IX-a E, prof. Sehlanec Angela).

* Mențiune: Prelipcean Sofia-Elena (clasa a X-a E, prof. Halip Beatrice).

Olimpiada Interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească” (etapa județeană):

* Premiul al III-lea: Fedorciuc Teodora (clasa a X-a E, coordonată de prof. Halip Beatrice și prof. Leon-Postolache Miriam).

* Mențiuni: Platon Paula (clasa a X-a E, coord. prof. Halip Beatrice, prof. Leon-Postolache Miriam); Danileț Adina (clasa a IX-a D, coord. prof. Halip Beatrice, prof. Hanc Ioan-Achim); Haidău Giulia (clasa a X-a F, coord. prof. Grigore Petronela, prof. Anton Veronica); Teleagă Ecaterina (clasa a XII-a C, coord. prof. Halip Iulian-Florin, prof. Leon-Postolache Miriam) și Guțu Rebeca (clasa a XI-a G, coord. prof. Anfimov Cristina, prof. Hanc Ioan-Achim).

Olimpiada Națională de Lingvistică (etapa județeană)-Logica matematică aplicată limbajului le-a adus rezultate frumoase elevilor din clasa a X-a A, coordonați de prof. Epatov Maria:

* Mențiune: Barfă-Lupăștean Filip;

* Mențiune: Damian Adelina-Ioana.

Concursul Național de Creație Literară „Tinere condeie” (etapa județeană):

* Titlul de Laureat și calificare la etapa națională: Șcheul Alisa Rebeca (clasa a XI-a A, secțiunea poezie, prof. Epatov Maria) și Ilisoi Lenuța-Ionela-Rebeca (clasa a XI-a C, secțiunea poezie, prof. Halip Iulian-Florin).

* Premiul I: Diaconescu Ecaterina (clasa a IX-a F, poezie, prof. Epatov Maria); Vlădeanu Cristian (clasa a XII-a E, proză, prof. Anfimov Cristina) și Haidău Giulia (clasa a X-a F, proză, prof. Grigore Petronela).

* Premiul al II-lea: Șagău Ioana (clasa a XII-a E, poezie, prof. Pogorevici Ana-Gabriela).

Concursul Național de Reviste Școlare și Jurnalistică- O mândrie deosebită o reprezintă Revista „Muguri” (Anul XVI, nr. 32-33), care a obținut titlul de Laureat și calificarea la etapa națională. Această reușită colectivă se datorează echipei redacționale de excepție formate din elevii: Andrei Donisan (a XI-a B), Ariadna Cozminiuc (a X-a B), Paula Bota (a XI-a A), Matei Cosovanu (a XI-a A), Fabian-Andrei Haidău (a XI-a A), Bogdan Lungu (a XI-a B), Luca Pătrăucean (a XI-a A) și Teodora-Georgiana Rusu (a XII-a B); sub atenta și profesionista coordonare a profesorilor: Halip Beatrice, Chifan Alexandra și Halip Iulian-Florin.

Eleva Ilisoi Lenuța-Ionela-Rebeca (clasa a XI-a C) a obținut titlul de Laureat în cadrul Festivalului Național de Poezie „Ion Cozmei” și Premiul al II-lea în cadrul Festivalului Județean de Poezie „Nichita în luna lui Marte”, sub îndrumarea prof. Halip Iulian-Florin.

Spiritul jurnalistic de investigație a fost premiat la Concursul Național de Reportaje „ROMULUS RUSAN”, unde elevii Magopăț Matei și Balan Matei (clasa a IX-a B) au câștigat un binemeritat Premiu Special, fiind coordonați de prof. Halip Iulian-Florin.

Concursul național „Literatură română în dimensiune virtuală”

* Premiul I – secțiunea „Literatura la zi”: Mariuțac Valentin, Andrișan Matei, Facasciuc Matei, Torac Oana, Văcărean Lorenna, Ungureanu Ștefania (clasa a X-a G), coord. prof. Chifan Alexandra, Vlonga Cezar;

* Premiul al III-lea – secțiunea „Pecețile tradiției”: Luța Ioana, Nicoară Ioana, Popescu Mariluca (clasa a XI-a E), coord. prof. Epatov Maria, Bulgariu Silvia.

Festivalul Concurs Internațional „VideoArt” pentru Tineret

* Premiul I – Negru Rareș (clasa a XI-a E), Juravle Lorena (clasa a X-a F), coord. prof. Puiu Loredana;

* Mențiune – Onufreiciuc Vasile (clasa a XI-a B), Pătrăucean Luca (clasa a XI-a A), coord. prof. Sehlanec Angela;

„În spatele fiecărui premiu stau sute de ore de lectură, eseuri redactate cu pasiune și o muncă susținută din partea atât a elevilor, cât și a profesorilor. Aceste rezultate reflectă profesionalismul și dăruirea întregii catedre de limba și literatura română”, au transmis reprezentanții Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți.