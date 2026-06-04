Opt handbaliști de la CSU Suceava, convocați la lotul național de tineret al României

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Bogdan Șoldănescu, selecționerul echipei naționale de tineret a României, alături de opt jucători de la CSU Suceava, au fost convocați la o nouă acțiune de pregătire a lotului național U20 (născuți în 2006 și 2007), înaintea Campionatului European.

Clubul sucevean va fi reprezentat la această acțiune de următorii handbaliști: Răzvan Rîpă, Teodor Ilucă, Emanuel Șerban, Codrin Dascălu, Eduard Rusu, Ianis Chiruț, Andrei Marcu și Nicolas Zapodianu.

Tricolorii vor efectua vizita medicală pe 8 iunie, la Institutul Național de Medicină Sportivă din București, iar în perioada următoare vor participa la un stagiu de pregătire centralizată la Cheile Grădiștei, care se va desfășura până pe 17 iunie.

Echipa națională de tineret a României se pregătește pentru Campionatul European M20, care va avea loc în perioada 8–19 iulie 2026 la Cluj-Napoca și Turda. România va evolua în grupa E, alături de Suedia, Israel și Bosnia-Herțegovina.

Convocarea unui număr atât de mare de jucători de la CSU Suceava în lotul național de tineret reprezintă o recunoaștere a valorii actualei generații de la echipa suceveană și a muncii depuse de staff-ul tehnic al clubului.