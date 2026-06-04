Recital cameral „Pro Musica Academica”, în cadrul Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu”

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Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, organizează joi, 4 iunie 2026, de la ora 19:30, la Biserica Romano-Catolică „Sf. Ioan Nepomuk” din Suceava, recitalul Ansamblului Cameral „Pro Musica Academica”, susținut de ansamblul de clarinete al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, eveniment inclus în programul Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu”, ediția a V-a.

Seara se va încheia cu Gala Laureaților Concursului Internațional al Muzicii de Cameră, competiție desfășurată în perioada 3–4 iunie 2026, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava. Momentul va reuni formațiile camerale premiate în cadrul ediției din acest an, evidențiind performanța artistică și nivelul interpretativ al tinerilor muzicieni participanți.

Înființat în anul 2000 la inițiativa prof. univ. dr. Doru Albu, Ansamblul Cameral „Pro Musica Academica” al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași este un reper de excelență în muzica de cameră românească. Ansamblul are o structură flexibilă, în funcţie de repertoriul abordat, de la duo-uri și trio-uri până la formule extinse, având ca misiune principală interpretarea la cel mai înalt nivel a repertoriului universal și promovarea creației românești.

„Pro Musica Academica” are o impresionantă activitate internațională, cu turnee și recitaluri susținute în Japonia, Franța, Germania, Anglia, Austria, Italia, Belgia, Olanda, Turcia și Tunisia, premii obținute la competiții din Italia, Republica Moldova şi România, precum și Trofeul Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu”, obținut în anul 2023. Ansamblul este un oaspete de seamă al marilor scene şi invitat la festivaluri de prestigiu precum „Eurotreff” (Germania), „PlovdivFest” (Bulgaria), „Meridian”, „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, „Festivalul Muzicii Româneşti”, „Timișoara Muzicală”, „SuBiTo” și „Vacanțe Muzicale”, colaborând totodată cu numeroase filarmonici şi teatre muzicale din Iaşi, Bacău, Botoşani, Arad, Timişoara, Braşov, Târgovişte, Galaţi și Brăila.

Pe lângă activitatea concertistică, membrii ansamblului au susţinut cursuri internaționale de măiestrie, participă în jurii de specialitate și sunt organizatori ai Festivalului-Concurs Internațional de Clarinet/Saxofon de la Iași. În prezent, activitatea ansamblului este coordonată de conf. univ. dr. Daniel Paicu, lect. univ. dr. Zaharia Hojbotă, prof. dr. Emilian Clipa și Narcis Arhire, care contribuie la formarea și promovarea noilor generații de muzicieni.

În cadrul recitalului vor participa și studenții Costin Todirică (anul I) și Adrian Matei (anul II).

Recitalul „Pro Musica Academica” completează seria manifestărilor dedicate muzicii culte din cadrul Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu”, contribuind la promovarea repertoriului cameral și la consolidarea dialogului artistic dintre mediul universitar și scena concertistică.

Intrarea este liberă!