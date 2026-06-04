Studiu: 9 din 10 români vor să reducă consumul de energie în următorul an. Costurile investițiilor, principalul obstacol

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Peste 92% dintre români intenționează să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie în următoarele 12 luni, principalul obiectiv fiind scăderea facturilor la utilități, relevă un studiu realizat pentru platforma despre-energie.ro, un proiect al companiilor E.ON și Delgaz Grid.

Potrivit cercetării, 82% dintre respondenți au adoptat deja, în ultimul an, diverse soluții pentru eficientizarea consumului energetic în locuințe. Cei mai mulți (57%) spun că vor fi mult mai atenți la consumul inutil de energie, iar aproape 30% consideră eficiente măsurile simple, precum stingerea luminii în încăperile nefolosite sau scoaterea din priză a electrocasnicelor.

Ce măsuri plănuiesc românii

Printre soluțiile avute în vedere de români pentru următorul an se numără:

Înlocuirea electrocasnicelor vechi cu unele eficiente energetic – 33%;

Instalarea de panouri fotovoltaice – 27%;

Izolarea termică a locuinței – 19%;

Schimbarea centralei termice cu una mai eficientă – peste 14%;

Montarea unei pompe de căldură – 6,4%.

Deși interesul pentru reducerea consumului este ridicat, 52% dintre români consideră că principalul obstacol în realizarea unor investiții în eficiență energetică îl reprezintă costurile ridicate. În plus, 15% dintre participanții la studiu se tem că investițiile nu se vor amortiza.

Suportul statului, factor decisiv

Studiul arată că optica românilor s-ar schimba semnificativ dacă statul ar acorda sprijin financiar prin programe dedicate. Peste 52% dintre respondenți au declarat că ar fi mult mai dispuși să investească în soluții de eficiență energetică în cazul în care ar exista astfel de facilități.

În prezent, majoritatea românilor folosesc becuri LED (66%), însă există încă un segment care utilizează becuri clasice cu incandescență (5%) sau un mix între cele două tipuri (17%).

Studiul subliniază că, deși conștientizarea importanței eficienței energetice este în creștere, trecerea la investiții concrete este frânată de bariere financiare, în lipsa unor scheme de sprijin guvernamental mai accesibile.