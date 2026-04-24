Copiii din Siret și din localitățile învecinate sunt invitați la un concert interactiv de muzică clasică în cadrul turneului Classic for Kids

Ediția din acest an a proiectului Classic for Kids este în plină desfășurare și ajunge joi, 30 aprilie, la Siret, unde copiii sunt invitați să participe la un concert interactiv de muzică clasică și la un atelier de muzică, organizate la Centrul de Tineret Siret, de la ora 17:00.

În 2026, Classic for Kids are loc în lunile aprilie și mai în 22 de școli și comunități din 7 județe ale țării. Turneul a început deja în mai multe localități și continuă în această perioadă în Botoșani, Suceava, Bistrița și Maramureș.

Spre deosebire de majoritatea concertelor din turneu, care sunt organizate în parteneriat cu unități de învățământ și sunt dedicate elevilor din respectivele comunități, evenimentul de la Siret este deschis publicului larg.

Sunt invitați copiii din Siret, dar ci și cei din localitățile și orașele din apropiere, pentru care ora de desfășurare permite participarea, după programul școlar.

Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate și se face pe bază de rezervare online: https://kids.classicunlimited.ro/events/concert-classic-for-kids-2026-siret/.

Mozart la fermă

Ediția din acest an, intitulată „Mozart at the Animals’ Farm”, propune o experiență muzicală interactivă, în care copiii descoperă muzica clasică prin joacă și imaginație. Mozart și prietenii săi ajung, simbolic, în vacanță la ferma bunicilor, unde transformă obiecte obișnuite în instrumente muzicale și creează povești sonore inspirate de animalele din jur.

„Pentru noi, este important ca muzica să nu fie percepută ca ceva complicat sau distant. În cadrul acestor întâlniri, copiii nu doar ascultă, ci participă, experimentează și descoperă că pot face muzică folosind lucruri simple. Asta schimbă complet relația lor cu muzica”, spune pianistul Bogdan Vaida, inițiatorul proiectului.

Programul concertului îmbină lucrări clasice cu piese contemporane compuse special pentru această ediție de compozitorii Anamaria Meza, Șerban Marcu, Alexandru Murariu, Ciprian Gabriel Pop și Aurelian Băcan. Pornind de la celebra temă cu variațiuni a lui Mozart, copiii vor face cunoștință, prin muzică, cu personaje precum purcelușii dolofani, șoricelul viclean, iepurașul săltăreț sau măgărușii jucăuși.

După concert, copiii participă la un atelier interactiv susținut de compozitoarea Anamaria Meza, unde vor explora sunete și vor crea propriile momente muzicale folosind obiecte simple.

Evenimentul este recomandat copiilor cu vârste între 6 și 10 ani. Accesul este gratuit, iar rezervarea locurilor se face online.