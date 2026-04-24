Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava va avea un parc fotovoltaic Off-Grid: investiție de peste 8,3 milioane lei pentru independență energetică

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a inițiat un proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru construirea unui parc de panouri fotovoltaice Off-Grid în incinta Regiei Autonome Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava. Investiția, estimată la 8.316.520,19 lei (inclusiv TVA), are ca scop reducerea costurilor energetice și asigurarea independenței energetice a aeroportului, susținând totodată dezvoltarea sa sustenabilă.

Potrivit referatului de aprobare, Aeroportul „Ștefan cel Mare” joacă un rol esențial în conectarea Nord-Estului României, inclusiv cu Ucraina și Republica Moldova, contribuind la coeziunea economică și socială a regiunii. Strategia actuală de dezvoltare vizează atragerea de noi companii aeriene, operatori și agenții de turism, creșterea traficului de pasageri și extinderea infrastructurii, inclusiv construirea unui nou terminal. Aceste dezvoltări generează însă o cerere tot mai mare de energie, atât din punct de vedere cantitativ, cât și al siguranței și continuității alimentării.

Noul parc fotovoltaic Off-Grid va permite reducerea dependenței de rețeaua națională, scăderea costurilor operaționale și diminuarea amprentei de carbon, în linie cu obiectivele de eficiență energetică și protecție a mediului. Proiectul va fi promovat spre finanțare de către Regia Autonomă Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava în cadrul Apelului 2 al Programului-cheie 9 – „Eficiență energetică în transporturi”, dedicat investițiilor în surse regenerabile pentru autoconsumul aerodromurilor, inclusiv sisteme de stocare a energiei.

Studiul de Fezabilitate a fost recepționat pe data de 16 aprilie 2026, valoarea estimată a lucrărilor de construcție-montaj fiind de 1.892.024,97 lei (inclusiv TVA).

„Dezvoltarea aeroportului prin creșterea traficului aerian și extinderea infrastructurii impune soluții moderne de asigurare a necesarului energetic. Parcul fotovoltaic reprezintă un pas important spre independență energetică și sustenabilitate, contribuind la modernizarea și creșterea capacității de operare a aeroportului în condiții de siguranță”, se arată în referatul inițiat de președintele Gheorghe Șoldan.

Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Județean Suceava în ședința din 29 aprilie.