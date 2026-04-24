Performanțe ale elevilor suceveni la Olimpiada Națională de Biologie: un Premiu I și două calificări în lotul național lărgit

Elevii județului Suceava au obținut rezultate de excepție la Olimpiada Națională de Biologie, desfășurată în perioada 20-24 aprilie 2026 la Drobeta-Turnu Severin. Din cei 7 elevi calificați din etapa județeană, delegația suceveană a revenit cu un Premiu I, două mențiuni însoțite de calificarea în lotul național lărgit și punctaje foarte bune la probele teoretică și practică.

Premiul I a fost câștigat de:

Bruja Maria, clasa a X-a, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, profesor îndrumător Zancu Daniela.

Mențiuni + calificare în lotul național lărgit (din care se va selecta echipa pentru Olimpiada Internațională de Biologie):

Galeș Alexia-Ioana , clasa a IX-a, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, profesor îndrumător Băeșu Aspazia ;

, clasa a IX-a, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, profesor îndrumător ; Ungurean Rebeca-Lidia, clasa a X-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesor îndrumător Scutaru Gabriela.

Lotul județului Suceava a fost format din următorii elevi:

Galeș Alexia-Ioana (IX – CN „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți)

Giuraniuc Maria (IX – CN „Petru Rareș” Suceava)

Bruja Maria (X – CN „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc)

Condurache Artur Tudor (X – CN „Petru Rareș” Suceava)

Ungurean Rebeca-Lidia (X – CN „Ștefan cel Mare” Suceava)

Mitrofan Alexia (XI – CN „Ștefan cel Mare” Suceava)

Țirigan Sonia-Elena (XI – CN „Petru Rareș” Suceava)

Elevii au susținut proba practică pe 21 aprilie și proba teoretică pe 22 aprilie, fiind însoțiți de prof. Drumea Mariana de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava. Lotul a fost coordonat de inspectorul școlar prof. Carmen-Cristina Sima.

„Aceste rezultate confirmă nivelul ridicat de pregătire al elevilor suceveni și dăruirea profesorilor de biologie, care investesc constant timp și energie pentru formarea viitoarelor generații de specialiști”, au transmis organizatorii locali.

Lotul național lărgit, din care fac parte și cele două eleve sucevene, va participa la probele de selecție pentru lotul restrâns ce va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Biologie (OIB). Pregătirea continuă într-un program centralizat, sub coordonarea unor cadre didactice cu rezultate de top.