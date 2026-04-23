Lotul Sucevei, excepțional la Olimpiada Națională de Limba Ucraineană: 4 premii I, trei premii II, trei premii III și o notă maximă de 10

Elevii suceveni au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Națională de Limba Ucraineană, desfășurată în perioada 20-23 aprilie 2026 la Reșița, județul Caraș-Severin. Delegația formată din 19 elevi din județul Suceava s-a întors acasă cu 4 premii I, 3 premii II, 3 premii III, 5 mențiuni și 5 premii de participare acordate de Uniunea Ucrainenilor din România.

Premiile I au fost câștigate de:

Fraseniuc Natalia Ecaterina , clasa a VI-a, Școala Gimnazială Bălcăuți (prof. coord. Fraseniuc Diana Emanuela)

, clasa a VI-a, Școala Gimnazială Bălcăuți (prof. coord. Fraseniuc Diana Emanuela) Shendyruk Marta , clasa a X-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (prof. coord. Martineac Delia Mihaela) – notă 10

, clasa a X-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (prof. coord. Martineac Delia Mihaela) – Barbakar Teofil , clasa a XI-a, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava (prof. coord. Martineac Delia Mihaela)

, clasa a XI-a, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava (prof. coord. Martineac Delia Mihaela) Zegrea Constantin Oleg, clasa a XII-a, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava (prof. coord. Martineac Delia Mihaela)

Premiile II:

Kashuba Volodymyr, clasa a IX-a, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava (prof. Martineac Delia Mihaela)

Vacaru Erika Maria, clasa a X-a, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret (prof. Crainicuc Antoneta Cornelia)

Caleniuc Tatiana, clasa a XI-a, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret (prof. Crainicuc Antoneta Cornelia)

Premiile III:

Olexiuc Violeta, clasa a V-a, Școala Gimnazială Ulma (prof. Zebreniuc Iuliana Maria)

Cozariuc Alexandru, clasa a IX-a, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret (prof. Crainicuc Antoneta Cornelia)

Mehlei Ivan, clasa a XI-a, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava (prof. Martineac Delia Mihaela)

Mențiuni au obținut elevi din clasele V–VIII de la școlile din Bălcăuți, Baineț, Suceava și Izvoarele Sucevei. De asemenea, cinci elevi au primit premii de participare din partea Uniunii Ucrainenilor din România.

Performanța excepțională a elevei Shendyruk Marta, care a obținut nota maximă 10, reprezintă un adevărat succes individual și o mândrie pentru întregul lot sucevean.