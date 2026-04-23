Elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” au sărbătorit Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor prin activități interactive, dialoguri, dezbateri academice, prezentări de cărți, recenzii, vizionări de filme


Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a transformat ziua de 23 aprilie 2026 într-o veritabilă sărbătoare a lecturii și a cărții, prilejuită de Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor, proclamată de UNESCO, și de Ziua Națională a Bibliotecarului, instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 293/2005.

Sub coordonarea profesorilor Florin George Popovici, Angelica Popovici și a bibliotecarei instituției, Andreea Ciobara, elevii din clasele de gimnaziu și de liceu au participat la o suită impresionantă de activități educative, interactive și creative, menite să promoveze dragostea pentru lectură și spiritul critic.

Activitățile desfășurate au inclus:

  • „Cartea mea preferată” – protagoniști fiind elevii clasei a V-a;
  • „Dialoguri între cărți” – elevii clasei a VI-a;
  • „Chipurile cărților” (cartea-scut, cartea-fereastră, cartea-hartă, cartea-mașină a timpului) – elevii clasei a VII-a;
  • Dezbatere academică: „Internetul nu poate înlocui biblioteca” – susținută de elevii clasei a IX-a G;
  • „Cercul cititorilor” și „Universuri paralele – gânduri, idei și recenzii” – clasele a X-a E și a X-a G;
  • „O carte într-un minut” – elevii clasei a XI-a F;
  • „Arheologie textuală” – exercițiu de analiză literară coordonat de elevul Vlădeanu Cristian, alături de colegii din clasa a XII-a E.

Un moment de excepție a fost runda de dezbateri academice în format World Schools, desfășurată în biblioteca școlii începând cu ora 12:00. Au participat două echipe din clasa a IX-a G: echipa Guvernului (Grigorean Luisa, Hurjui Robert și Balean Lorena) și echipa Opoziției (Bodnar Vasile, Ionesi Luca și Plutaru Luca-Andrei).

Prin aceste manifestări, elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” și-au asumat cu responsabilitate rolul de cititori activi, explorând universul infinit al cărților, așa cum îl imagina Jorge Luis Borges în celebra sa „Bibliotecă Babel” un spațiu străbătut de oameni-cititori care populează coridoarele hexagonale, vestibulele și scările desfășurate în spirală, călători printre rafturi nesfârșite de cărți și volume enigmatice de o frumusețe rară.

„Astăzi, de Ziua Internațională a Cărții, elevii noștri au demonstrat că lectura rămâne una dintre cele mai nobile forme de dezvoltare personală și culturală”, au transmis cadrele didactice coordonatoare.

Evenimentul se înscrie într-o tradiție deja consolidată la una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din județ, confirmând încă o dată că generațiile tinere continuă să acorde un loc central cărții în formarea lor intelectuală și morală.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR