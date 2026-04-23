Elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” au sărbătorit Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor prin activități interactive, dialoguri, dezbateri academice, prezentări de cărți, recenzii, vizionări de filme

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a transformat ziua de 23 aprilie 2026 într-o veritabilă sărbătoare a lecturii și a cărții, prilejuită de Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor, proclamată de UNESCO, și de Ziua Națională a Bibliotecarului, instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 293/2005.

Sub coordonarea profesorilor Florin George Popovici, Angelica Popovici și a bibliotecarei instituției, Andreea Ciobara, elevii din clasele de gimnaziu și de liceu au participat la o suită impresionantă de activități educative, interactive și creative, menite să promoveze dragostea pentru lectură și spiritul critic.

Activitățile desfășurate au inclus:

„Cartea mea preferată” – protagoniști fiind elevii clasei a V-a;

„Dialoguri între cărți” – elevii clasei a VI-a;

„Chipurile cărților” (cartea-scut, cartea-fereastră, cartea-hartă, cartea-mașină a timpului) – elevii clasei a VII-a;

Dezbatere academică: „Internetul nu poate înlocui biblioteca” – susținută de elevii clasei a IX-a G;

„Cercul cititorilor” și „Universuri paralele – gânduri, idei și recenzii” – clasele a X-a E și a X-a G;

„O carte într-un minut” – elevii clasei a XI-a F;

„Arheologie textuală” – exercițiu de analiză literară coordonat de elevul Vlădeanu Cristian, alături de colegii din clasa a XII-a E.

Un moment de excepție a fost runda de dezbateri academice în format World Schools, desfășurată în biblioteca școlii începând cu ora 12:00. Au participat două echipe din clasa a IX-a G: echipa Guvernului (Grigorean Luisa, Hurjui Robert și Balean Lorena) și echipa Opoziției (Bodnar Vasile, Ionesi Luca și Plutaru Luca-Andrei).

Prin aceste manifestări, elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” și-au asumat cu responsabilitate rolul de cititori activi, explorând universul infinit al cărților, așa cum îl imagina Jorge Luis Borges în celebra sa „Bibliotecă Babel” un spațiu străbătut de oameni-cititori care populează coridoarele hexagonale, vestibulele și scările desfășurate în spirală, călători printre rafturi nesfârșite de cărți și volume enigmatice de o frumusețe rară.

„Astăzi, de Ziua Internațională a Cărții, elevii noștri au demonstrat că lectura rămâne una dintre cele mai nobile forme de dezvoltare personală și culturală”, au transmis cadrele didactice coordonatoare.

Evenimentul se înscrie într-o tradiție deja consolidată la una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din județ, confirmând încă o dată că generațiile tinere continuă să acorde un loc central cărții în formarea lor intelectuală și morală.