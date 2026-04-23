Consiliul Local Suceava nevoit să corecteze actul constitutiv al Societății Administrația Piețelor Suceava S.A. pentru înregistrarea la Registrul Comerțului

Consiliul Local al Municipiului Suceava va supune spre aprobare, luni, în ședință extraordinară un proiect de hotărâre privind corectarea și completarea Actului constitutiv al societății Administrația Piețelor Suceava S.A., companie înființată prin Hotărârea nr. 84 din 31 martie 2026, cu acționar unic Municipiul Suceava.

Modificările au devenit necesare în urma cererii depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava și a solicitărilor de clarificări formulate de instituție, pentru obținerea personalității juridice și înscrierea societății în Registrul Comerțului, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată.

Principalele modificări aduse Actului constitutiv:

Obiectul de activitate (art. 4.1) – actualizarea structurii în concordanță cu Clasificarea Activităților din Economia Națională – CAEN Rev. 3, versiunea actualizată prin Ordinul nr. 377/2024.

Administrarea societății – precizarea expresă că primul consiliu de administrație va fi format din trei membri provizorii, desemnați prin hotărâre a Consiliului Local, cu un mandat de 1 an . Mandate ulterioare vor avea durata de 4 ani, conform prevederilor inițiale.

Controlul gestiunii și auditorul financiar – completarea capitolului conform Legii 31/1990, cu mențiunea că durata mandatului auditorului financiar va fi de 3 ani, în linie cu prevederile legale privind alegerea cenzorilor/auditorilor.

Societatea Administrația Piețelor Suceava S.A. are ca principal obiect de activitate întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare din municipiu, a Complexului Comercial Bazar Suceava, precum și organizarea și exploatarea activității de ecarisaj.

Prin adoptarea acestor modificări și completări, municipalitatea urmărește finalizarea rapidă a procedurilor de înregistrare a noii societăți, astfel încât aceasta să poată funcționa legal și eficient în administrarea piețelor și a serviciilor conexe din Suceava, această societate urmând să preia 82 din angajații Primăriei Suceava care vor fi disponibilizați din aparatul tehnic al primarului.