Deputatul AUR de Suceava, Petre Negrea: „Hidroelectrica nu este de vânzare”

Deputatul AUR de Suceava Petre Negrea atrage atenția asupra intenției Guvernului de a lista la bursă pachete suplimentare din capitalul unor companii de stat, inclusiv Hidroelectrica, considerând această măsură o vulnerabilizare a securității naționale și o decizie păguboasă pe termen lung.

Într-un comunicat de presă deputatul afirmă că Hidroelectrica reprezintă „cea mai profitabilă companie a României” și unul dintre puținele instrumente reale prin care statul poate proteja cetățenii în fața creșterii prețurilor la energie.

„Ni se spune că este o decizie strategică. În realitate, ceea ce vedem este o decizie care slăbește poziția statului într-un domeniu esențial. Iar când reduci controlul asupra energiei într-un moment de instabilitate, nu mai vorbim despre reformă, ci despre o vulnerabilizare directă a securității naționale”, precizează Petre Negrea.

Deputatul subliniază că Hidroelectrica produce energie ieftină din resurse interne sigure și aduce anual miliarde de lei la bugetul de stat. El consideră că un stat responsabil ar trebui să consolideze o astfel de companie, nu să o fragilizeze prin cedări succesive de participații.

Petre Negrea face referire la abordarea diferită a altor state europene, menționând exemplul Franței, care a cumpărat acțiuni de la investitori privați pentru a prelua controlul integral asupra companiei naționale de energie (EDF). El critică totodată poziția USR, care promovează de ani de zile listarea companiilor de stat.

„Întrebarea este directă: de ce alte state își întăresc controlul asupra companiilor energetice, iar România vrea să îl reducă?”, se întreabă deputatul sucevean.

Potrivit comunicatului, tratarea Hidroelectrica ca pe un activ de tranzacționat pentru rezolvarea problemelor bugetare pe termen scurt ar transfera costurile către generațiile viitoare, costuri care vor fi suportate de fiecare cetățean.

„România are nevoie de responsabilitate și de decizii care să întărească statul, nu să-l îngenuncheze. Hidroelectrica nu este un activ de tranzacționat. Este un avantaj strategic și un instrument de stabilitate economică”, concluzionează deputatul Petre Negrea.

Declarația vine în contextul discuțiilor recente de la nivel guvernamental privind listarea suplimentară a unor pachete minoritare din companii energetice de stat, măsură prezentată de coaliția de guvernare ca parte a unui proces de reformă și atragere de capital pentru dezvoltare.