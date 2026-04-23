Șofer beat, oprit în centrul Cajvanei după ce a ignorat trecerea de pietoni. A primit amendă de 5670 de lei și este cercetat penal

Un bărbat de 37 de ani din orașul Cajvana a fost depistat miercuri, 22 aprilie 2026, în jurul orei 14:20, conducând sub influența alcoolului pe DJ 178D, în zona centrală a localității.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cajvana, aflați în acțiune de supraveghere a traficului rutier, au observat autoturismul marca VW Passat care nu a respectat indicatorul și marcajul „Trecere pentru pietoni”, trecând fără să acorde prioritate pietonilor care traversau regulamentar. Vehiculul a fost imediat oprit pentru control.

La volan a fost identificat un bărbat de 37 de ani, domiciliat în Cajvana. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că Inspecția Tehnică Periodică (ITP) a autoturismului era expirată. De asemenea, conducătorul auto emana halenă alcoolică și a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți pentru recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.

Pentru abaterile constatate, șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.670 lei, conform OUG 195/2002, iar ca măsură complementară i-au fost reținute permisul de conducere și certificatul de înmatriculare al vehiculului.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului,. Cercetările sunt continuate de Poliția Orașului Cajvana.