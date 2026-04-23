Accident rutier grav la Brodina după ce un tânăr șofer  a rupt cu mașina balustrada podului și a căzut în râul Suceava

Un accident rutier grav s-a produs marți, 22 aprilie 2026, în jurul orei 22:05, pe drumul județean DJ 209G, pe raza localității Brodina. Un autoturism marca Volkswagen a părăsit partea carosabilă, a distrus balustrada podului de peste râul Suceava și a căzut de la o înălțime de aproximativ 4 metri în albia râului.
Potrivit primelor informații, conducătorul auto, un bărbat de 23 de ani din comuna Brodina, nu a adaptat viteza la condițiile de drum într-o curbă la dreapta și a pierdut controlul direcției. În urma impactului, șoferul a fost rănit, iar autoturismul a suferit avarii importante.
La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul Grupei de Intervenție ISU Vicovu de Sus, care a reușit să extragă conducătorul auto din vehiculul aflat în albia râului. Ulterior, victima a fost transportată la Spitalul Municipal Rădăuți de către un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru la spital, rezultatul fiind negativ – 0,00 mg/L alcool pur în aerul expirat.
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Rădăuți au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
