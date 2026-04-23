Coliziune între două autoturisme și un biciclist la Vama – două victime transportate la spital

Un accident rutier s-a produs joi, 23 aprilie 2026, pe raza localității Vama, în urma impactului dintre două autoturisme și un biciclist.

În urma evenimentului, două persoane au fost rănite și au necesitat intervenție medicală de urgență.

Potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici:

Un echipaj SMURD de tip B2 a preluat un bărbat de 64 de ani , șoferul unuia dintre autoturisme, care prezenta traumatism toracic . Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc.

, agitat și confuz, care este transportat spre Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou" Suceava. Medicul coordonator a decis mobilizarea unui echipaj de terapie intensivă (tip C) de la Suceava, care se va întâlni cu ambulanța SMURD B2 din Câmpulung Moldovenesc pentru a acorda asistență suplimentară în stabilizarea pacientului.

, agitat și confuz, care este transportat spre Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Medicul coordonator a decis mobilizarea unui echipaj de terapie intensivă (tip C) de la Suceava, care se va întâlni cu ambulanța SMURD B2 din Câmpulung Moldovenesc pentru a acorda asistență suplimentară în stabilizarea pacientului.

La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Câmpulung Moldovenesc, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, sprijiniți de două echipaje SAJ.

Traficul rutier a fost afectat în zonă, polițiștii rutieri aflându-se la fața locului pentru a efectua cercetările și pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.