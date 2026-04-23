Cel mai mare buget pentru județul Suceava în 2026: Peste 1,17 miliarde lei, cu investiții masive în infrastructură rutieră, sănătate, aeroport, turism și cultură

Consiliul Județean Suceava are pe masă proiectul de buget pe anul 2026, document elaborat de președintele Gheorghe Șoldan ce va fi supus dezbaterii consilierilor județeni în ședința din 29 aprilie. Bugetul propriu al județului și al unităților subordonate se ridică la venituri de 1.049.503.430 lei și cheltuieli totale de 1.179.056.070 lei, din care 748.515.790 lei (63,48%) sunt alocați secțiunii de dezvoltare.

Potrivit referatului prezentat de președintele Gheorghe Șoldan, bugetul a fost construit pe baza prevederilor legale, a sumelor comunicate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, a finanțărilor din PNDL, PNI Anghel Saligny, PNRR, fonduri europene și venituri proprii estimate.

Principalele priorități de investiții:

Trei proiecte majore de infrastructură rutieră, în parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru realizarea documentațiilor și studiilor necesare: Modernizarea variantei de ocolire Suceava (V02P) – Autostrada A7 Suceava-Siret – Drum de mare viteză Baia Mare; Drum de mare viteză Baia Mare – Suceava, Lot 3 (tronson Vatra Dornei – Suceava, inclusiv Varianta de ocolire Gura Humorului); Drum de legătură Autostrada A7 – PTF Climăuți – PTF Vicovu de Sus. Valoarea cumulată a celor trei proiecte: 61.190.850 lei, contribuție CJ Suceava: 1.223.817 lei. A fost reevaluată suma alocată pentru proiectul „Varianta de ocolire Gura Humorului – Etapa I (sistem half-profile) – proiectare și execuție”, realizat tot în parteneriat cu CNAIR.



Drumuri și poduri – cea mai mare alocare din buget: 655.588.340 lei , atât prin bugetul propriu al județului, cât și prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava.

Modernizarea și extinderea Aeroportului „Ștefan cel Mare" Suceava , inclusiv construcția unei noi uzine electrice, marcaje, balizaj și finalizarea rețelelor de apă și canalizare (cu finanțare PNI Anghel Saligny).

Amenajarea parcării la Cetatea de Scaun a Sucevei și a unui ansamblu turistic pe Drumul Talienilor – Pasul Stănișoara.

Reabilitarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Suceava.

Investiții la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” – reabilitarea secției de Oncologie pentru terapia cu radioizotopi. Dotarea Unității de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava – valoare totală 5.353.520,32 lei, contribuție CJ Suceava 206.393 lei, cheltuieli estimate în 2026: 3.250.000 lei.

Lucrări de reabilitare la căminele pentru persoane vârstnice Sasca Mică și Casa Sidorovici din Gura Humorului.

Alocări substanțiale pentru lucrările la Cetatea de Scaun a Sucevei și pentru unitățile de cultură subordonate.

Documentații pentru noi obiective majore: Centru transfrontalier pentru copii cu cerințe educaționale speciale, modernizarea Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Stelian" Rădăuți, Complex sportiv – Stadion Areni, PUZ-uri pentru arealul Rarău, centru salin la Cacica și Aqua Park la Slatina.

Alte prevederi importante:

9.000.000 lei pentru tichete sociale destinate pensionarilor cu pensia minimă garantată.

6.500.000 lei pentru finanțări nerambursabile acordate în baza Legii 350/2005 (educație, cultură, sport, tineret, asistență socială).

300.000 lei pentru acțiuni sportive derulate în parteneriat.

7.300.000 lei pentru sprijinirea unităților de cult.

5.820.200 lei transferuri către Regia Autonomă Aeroportul „Ștefan cel Mare" Suceava.

10.000.000 lei – Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean.

Proiectul include și aprobarea bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii, precum și continuarea finanțării a 12 posturi de personal neclerical la unitățile de cult.

În perioada de consultare publică s-a înregistrat o singură contestație, formulată de domnul Ionel Butnariu, pe care președintele Gheorghe Șoldan o propune a fi respinsă ca nefondată.

Bugetul pe 2026 reflectă o orientare clară spre investiții în infrastructură rutieră, aeroportuară, turism, sănătate și cultură, menținând totodată un echilibru cu cheltuielile sociale și de funcționare.