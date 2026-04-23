Accident rutier la Vama în care au fost implicate două autoturisme și un biciclist

Un accident rutier s-a produs joi, 23 aprilie 2026, pe raza localității Vama, în urma unei coliziuni între două autoturisme și un biciclist.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, în urma impactului, două persoane au fost rănite și sunt monitorizate la fața locului de către echipajele medicale și paramedicale.

Ambele victime monitorizate vor fi transportate la spital.

La locul evenimentului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Câmpulung Moldovenesc, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD tip B2. Intervenția se desfășoară cu sprijinul a două echipaje SAJ.

În acest caz a fost implicat un al treilea autoturism, acesta era parcat.

Polițiștii rutieri fac cercetările necesare stabilirii cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.