Accident rutier între un autoturism și un autotren la Cumpărătura: trei persoane implicate

Un accident rutier s-a produs joi, 23 aprilie 2026, în jurul orei 14:00, pe raza localității Cumpărătura, în urma coliziunii dintre un autoturism și un autotren.

În urma impactului, trei persoane au fost implicate, dintre care două au necesitat îngrijiri medicale.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, victimele sunt conștiente și cooperante și sunt monitorizate la fața locului de către echipajele medicale.

Una dintre victime a fost preluată și transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

La locul evenimentului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o autospecială de stingere cu apă și spumă. Intervenția se desfășoară cu sprijinul a două echipaje SAJ.

În evenimentul rutier a fost implicat și un al doilea autoturism care a suferit doar pagube materiale, fără victime.

Traficul rutier a fost blocat temporar în zonă.

Cauzele accidentului urmează să fie stabilite de polițiștii rutieri care efectuează cercetări la fața locului.