Autoturism mistuit complet de flăcări în Sadova – cauză probabilă o defecțiune electrică



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un autoturism a fost distrus în totalitate de un incendiu violent izbucnit matți dimineața, 17 martie 2026, în localitatea Sadova.

Potrivit slt Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, pompierii militari din Câmpulung Moldovenesc au intervenit prompt, dar flăcările au cuprins întreaga mașină, inclusiv bunurile din interior.

Pompierii au fost alertați în cursul dimineții și au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă de la Secția de Pompieri Câmpulung Moldovenesc.

La sosirea echipajului, incendiul se manifesta generalizat la nivelul întregului autovehicul. În ciuda intervenției rapide, flăcările au distrus autoturismul în proporție de 100%, inclusiv toate bunurile din habitaclu (scaune, bord, tapiserie, obiecte personale etc.). Nu au fost înregistrate victime umane, iar incendiul nu s-a propagat la alte autovehicule sau construcții din apropiere.

După lichidarea completă a incendiului și efectuarea primelor verificări tehnice, specialiștii ISU Suceava au stabilit că cauza probabilă a izbucnirii focului a fost de natură electrică.