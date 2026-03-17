Asociația Română a Băncilor avertizează asupra fraudelor care vizează companiile

Asociația Română a Băncilor (ARB) avertizează antreprenorii cu privire la fraudele care vizează companiile din România, prin folosirea frauduloasă a identității Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a unor instituții bancare.

În ultima perioadă au fost semnalate mai multe tentative de fraudă de acest tip în mediul antreprenorial, în care fraudatorii s-au prezentat drept reprezentanți ai ANAF, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai unor bănci comerciale. Astfel, invocând proceduri de rambursare de TVA sau a contribuțiilor la sănătate, datorii către ANAF, fraudatorii solicită acces la aplicațiile de Internet Banking prin funcții de partajare a ecranului și îi determină pe clienți să furnizeze datele de acces la aplicația de Internet Banking sau să efectueze diverse transferuri către conturi indicate.

Asociația Română a Băncilor recomandă reprezentanților companiilor să țină cont de următoarele sfaturi pentru evitarea fraudelor și pentru protejarea fondurilor și a securității operațiunilor financiare:

să nu ofere niciodată acces la aplicațiile de Internet sau Mobile Banking;

să nu instaleze aplicații la solicitarea unor persoane necunoscute;

să nu furnizeze datele bancare, parole sau coduri de securitate;

să nu acceseze linkuri primite din surse suspecte;

să verifice orice solicitare primită în numele unei instituții publice sau a unei bănci exclusiv prin canalele oficiale.

În cazul în care o persoană sau o companie suspectează o tentativă de fraudă sau a fost deja victima unei astfel de scheme, este recomandată contactarea imediată a băncii și sesizarea autorităților competente.

Modul de operare

Infractorii exploatează încrederea mediului de afaceri în instituțiile publice și în sectorul bancar, utilizând tehnici de inginerie socială pentru a determina victimele să ofere acces la conturi sau la dispozitivele utilizate pentru operațiuni bancare. Fraudatorii contactează telefonic reprezentanții companiilor sau trimit link-uri false care par a veni de la instituțiile publice, pretinzând că reprezintă ANAF și CNAS, și invocă proceduri de rambursare de TVA sau a contribuțiilor la sănătate, respectiv datorii către ANAF. Sub pretextul acordării de sprijin, victimele sunt manipulate să instaleze aplicații și să ofere acces la telefonul mobil și/sau la laptop. În urma acestor acțiuni, infractorii pot realiza transferuri din conturile companiilor fraudate.

Băncile și instituțiile publice nu solicită acces la aplicațiile de Internet sau Mobile Banking, la ecranul dispozitivului sau instalarea unor aplicații pentru realizarea de rambursări sau verificări ale conturilor.

Asociația Română a Băncilor recomandă consultarea platformei Siguranța Online (www.sigurantaonline.ro), unde sunt disponibile ghiduri și informații utile despre principalele tipuri de fraude digitale și metodele de prevenire a acestora.

Campania #Dreptullabanking, lansată de băncile din România sub coordonarea Asociației Române a Băncilor, are ca obiectiv consolidarea încrederii în sistemul bancar, creșterea conștientizării privind rolul și misiunea sistemului bancar în economie și protejarea utilizatorilor de produse și servicii bancare.