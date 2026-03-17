Student sucevean de la USV, campion european la analiza senzorială a untului – Premiul I la EUROPEL 2026 în Spania

Un student al Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut premiul I la proba de analiză senzorială a untului în cadrul celei de-a 25-a ediții a concursului european EUROPEL 2026, desfășurat în perioada 11–14 martie 2026 la Pola de Siero, Spania.

Marian Iulian Aramă, student în cadrul Facultății de Inginerie Alimentară (FIA) a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a reprezentat România și instituția suceveană la competiția europeană dedicată tinerilor specialiști în analiza senzorială a produselor alimentare, cu accent pe sectorul lactatelor. Concursul, organizat în cadrul rețelei europene de știință senzorială, evaluează competențele practice ale participanților prin utilizarea simțurilor (gust, miros, textură, aspect, sunet) pentru aprecierea calității și conformității produselor.

Studentul a fost coordonat în pregătire de lect. univ. dr. Violeta Mangalagiu, cadru didactic al Facultății de Inginerie Alimentară, și de prof. dr. Monica Crețu, de la Colegiul Național „Vasile Lovinescu” din Fălticeni. Pregătirea intensă a implicat exerciții practice de identificare și notare a defectelor și caracteristicilor organoleptice specifice untului, conform protocoalelor standardizate utilizate în industria alimentară europeană.

Juriul concursului, format din experți recunoscuți în domeniul științei senzoriale și al controlului calității produselor lactate, a apreciat performanța lui Marian Iulian Aramă drept cea mai bună la proba dedicată untului, acordându-i locul I. Rezultatul confirmă nivelul ridicat de pregătire teoretică și practică al studenților Facultății de Inginerie Alimentară din Suceava, facultate recunoscută la nivel național pentru performanțele în domeniile tehnologiilor alimentare, controlului calității și analizei senzoriale.

Facultatea de Inginerie Alimentară a mulțumit public, prin intermediul comunicatului oficial, tuturor sponsorilor și persoanelor care au contribuit financiar și logistic la participarea studentului la această competiție internațională de anvergură. Sprijinul acordat a permis acoperirea costurilor de transport, cazare și participare, aspect esențial pentru reprezentarea de succes a României la un concurs european de profil.