Tribunalul Suceava respinge definitiv cererea proprietarilor de garaje de pe str. Mărășești – demolarea poate continua



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Judecătoria Suceava a admis, în iulie 2025, o cerere formulată pe cale de ordonanță președințială de un grup de proprietarii de garaje situate pe strada Mărășești, parcela cadastrală nr. 69261, amplasate între blocurile A10 și A11. Prin Hotărârea nr. 4333/16.07.2025, instanța a dispus sistarea demersurilor Municipiului Suceava privind desființarea respectivelor garaje, până la soluționarea pe fond a acțiunii principale înregistrate sub nr. 6883/314/2025. Soluția era executorie și putea fi atacată cu apel în termen de 5 zile.

Ordonanța președințială a fost pronunțată în dosarul nr. 6440/314/2025 și a avut ca efect blocarea temporară a lucrărilor de demolare în zona respectivă, în contextul în care Primăria Suceava derula o campanie mai largă de desființare a garajelor amplasate pe domeniul public sau pe terenuri aparținând municipalității, pentru reorganizarea spațiilor urbane, amenajarea de parcări și modernizarea trotuarelor.

Ulterior, în dosarul principal nr. 6883/314/2025, Judecătoria Suceava a anulat cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții Petrescu Elena-Anca Florina (inițial menționată și ca Petrescu Elena Anca Lorina), Posmangiu Luchian Alexandru, Rădășan Cătălin, Prepeliuc Constantin Gabriel, Bejan Gheorghe, Beleca Marin, Tabarcea Constantin, Sandu Mihai Adrian, Onuț Constantin Cătălin și Sofian Bogdan. Prin încheierea din 30 octombrie 2025, instanța a constatat nerespectarea cerințelor formale prevăzute de art. 194-197 Cod procedură civilă (lipsuri în cuprinsul cererii de chemare în judecată) și a anulat acțiunea având ca obiect „obligația de a face”. Soluția a fost pronunțată în camera de consiliu, cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare.

Municipiul Suceava, prin primar, a formulat apel împotriva ordonanței președințiale din iulie 2025. Tribunalul Suceava a admis apelul declarat de municipalitate și a schimbat în tot sentința civilă nr. 4333/16.07.2025 a Judecătoriei Suceava (dosar nr. 6440/314/2025), în sensul respingerii cererii reclamanților ca nefondată.

Astfel, măsura provizorie de sistare a demersurilor de desființare a garajelor a fost ridicată prin decizia tribunalului. În practică, acest lucru permite Primăriei Suceava să reia procedurile de demolare în zona vizată (între blocurile A10 și A11 de pe str. Mărășești), în linie cu proiectele de regenerare urbană derulate în mai multe cartiere ale municipiului, inclusiv pe strada Mărășești, unde deja au fost desființate parțial sau total alte bare de garaje, fiind amenajate locuri de parcare și trotuare modernizate.

În cursul anului 2025, municipalitatea a lansat campania de demolare a garajelor vechi de pe domeniul public în diverse zone (inclusiv Obcini, 6 Noiembrie, Oituz și Mărășești), acțiuni care au generat atât nemulțumiri din partea unor proprietari, cât și aprecieri din partea locuitorilor care beneficiază de spații suplimentare de parcare și de o reorganizare urbană.