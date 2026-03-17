ANM: Intensificări ale vântului în mare parte din țară, până joi seară. Rafale de până la 80 km/h la munte



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică ce vizează intensificări temporare ale vântului, valabilă în intervalul 17 martie 2026, ora 20:00 – 19 martie 2026, ora 20:00.

Conform informării , vântul va prezenta intensificări în mai multe regiuni ale țării, cu viteze ce vor atinge, în general, 40–45 km/h, iar în zonele montane înalte rafalele vor ajunge la 60–80 km/h.

Perioadele și zonele afectate sunt următoarele:

Noaptea de marți spre miercuri (17/18 martie) – intensificări mai accentuate în sudul Banatului ;

– intensificări mai accentuate în ; Miercuri, 18 martie – vânt tare în majoritatea regiunilor țării;

– vânt tare în țării; Joi, 19 martie – intensificări în special în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

În zonele de munte înalt (crestele Carpaților Meridionali, de Curbură și alte masive cu altitudini peste 1.800–2.000 m), rafalele puternice pot crea condiții dificile, mai ales în combinație cu temperaturile specifice perioadei.