Trei generații reunite la USV: studenți, absolvenți și profesori au dezbătut rolul facultății în formarea tinerilor

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC) a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, miercuri, 5 martie 2026, în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Universității, evenimentul interactiv „Rolul USV în formarea tinerilor”. Găzduit de Sala de lectură „Mihail Iordache” a Bibliotecii USV, evenimentul a reunit la aceeași masă studenți actuali, absolvenți și cadre didactice, creând un dialog deschis între trei generații.

Coordonat de asist. univ. dr. Iulia Sîrghi-Covalciuc și conf. univ. dr. Călin-Horia Bârleanu, de la Departamentul de Limbă și Literatură Română și Științe ale Comunicării, întâlnirea a abandonat formatul clasic al cursurilor în favoarea unei dezbateri sincere și constructive. Tema centrală a fost modul în care teoria predată la facultate se transformă în succes profesional.

Evenimentul a fost structurat în trei paneluri distincte. În primul, dedicat cadrelor didactice, conf. univ. dr. Daniela Hăisan, prodecan al FLSC, a subliniat necesitatea adaptării continue la provocările tehnologiei și inteligenței artificiale. Profesorii au concluzionat că, în lumea actuală, rolul cadrului didactic se transformă din simplu transmițător de cunoștințe în mentor, iar gândirea critică, empatia și inteligența emoțională rămân calități esențiale, imune la automatizare.

Al doilea panel i-a avut în prim-plan pe cei 12 absolvenți ai FLSC prezenți la eveniment. Aceștia au participat la un exercițiu emoționant intitulat „Mesaj pentru studentul din mine”, oferind sfaturi practice despre piața muncii. Foștii studenți au insistat că diploma deschide ușa unui interviu, dar atitudinea, abilitățile practice și rețeaua de contacte construite încă din facultate sunt cele care asigură succesul pe termen lung. Ei au evidențiat importanța implicării în asociații studențești, participarea la conferințe și construirea relațiilor profesionale de pe băncile facultății.

Ultima parte a întâlnirii a dat voce studenților actuali printr-o sesiune deschisă de întrebări și răspunsuri. Tinerii au discutat deschis temerile legate de primul interviu de angajare și lipsa experienței practice. Un subiect intens dezbătut a fost utilizarea instrumentelor de inteligență artificială precum ChatGPT. Participanții au ajuns la consensul că IA reprezintă un asistent extrem de util, dar nu poate înlocui empatia, intuiția umană și capacitatea de a citi printre rânduri – calități esențiale în domeniul comunicării.

Mesajul final al evenimentului a fost unul de încurajare: anii de facultate reprezintă o trambulină, iar Universitatea oferă „o hartă și o busolă”, însă fiecare tânăr este cel care își alege și își construiește destinația finală.