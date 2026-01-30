Consiliul Parohiei Ortodoxe Ucrainene „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Suceava: În loc să răspundă interpelării legate de deznaționalizarea parohiei, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a trecut la calomnii și defăimări la adresa fostului preot-paroh



În urma comunicatului emis de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților la data de 28 ianuarie 2026, Consiliul Parohial al Parohiei Ortodoxe Ucrainene „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Suceava a formulat un răspuns oficial public, prin care contestă acuzațiile aduse și cere clarificări pe tema centrală: deznaționalizarea și dizolvarea parohiei ucrainene.

Comunitatea subliniază că, în loc să răspundă direct interpelărilor legate de deznaționalizarea parohiei, dizolvarea sa și îndepărtarea preotului paroh Mihai Maghiar, Arhiepiscopia a trecut la calomnii și defăimări la adresa preotului, deși acesta nu mai face parte din obiectul demersului parohial. Consiliul parohial îi mulțumește părintelui Maghiar pentru cei peste 23 de ani de slujire neîntreruptă fără abateri canonice sau administrative, pentru construirea edificiilor bisericești în condiții financiare precare (cu doar 50 de familii etnici ucraineni) și pentru salvarea credincioșilor din cartierul Zamca de la dispariția bisericii în urma înființării Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului.

Parohia precizează că toate acuzațiile privind activitatea părintelui au apărut exclusiv după data de 21 septembrie 2025, când Adunarea Parohială a decis în unanimitate trecerea la Vicariatul Ortodox Ucrainean din Sighetu Marmației (sub jurisdicția Patriarhiei Române), pentru redobândirea identității etnice. Ulterior deciziei legitime, au fost exercitate presiuni administrative, ridicate acte și construite dosare fără fundament real, cu scopul de a-l constrânge pe preot să părăsească parohia.

Administrarea financiară a fost verificată anual de contabil autorizat, fără fraude constatate, iar situația personalului neclerical este documentată transparent. Denumirea parohiei și actele oficiale au fost acceptate tacit de Arhiepiscopie timp de ani, fără contestații scrise. Bunurile parohiei au fost dobândite legal, cu știința Arhiepiscopiei, și rămân proprietatea comunității.

Parohia contestă îndepărtarea forțată a preotului pe 19 decembrie 2025, fără preaviz, cu obligarea predării cheilor și demisiei, contrar rânduielilor canonice și legislației muncii. Dacă ar fi existat vinovăție reală, preotul ar fi fost caterisit, nu lăsat să plece în altă eparhie.

Comunitatea pune întrebări legitime: de ce Consiliul Parohial nu a fost informat de acuzații, de ce preotul a fost îndepărtat peste noapte, de ce i s-a impus concediul în post și înaintea unui praznic mare, de ce comunitatea a fost lipsită de păstor fără rânduială canonică în ajunul Crăciunului?

Parohia subliniază că evită subiectul central: deznaționalizarea unei parohii ortodoxe ucrainene prin arondarea a circa 70 de scări de bloc din fosta parohie „Adormirea Maicii Domnului” către o structură destinată altei comunități, fără consultarea credincioșilor ucraineni. Minoritatea ortodoxă ucraineană din Suceava nu are legătură cu statul Ucraina sau cu conflictul armat, fiind cetățeni români loiali statului român.

În Maramureș, Banat și București, comunitățile ortodoxe ucrainene beneficiază de recunoașterea identității, iar parohia se întreabă de ce doar cea din Suceava este tratată diferit. Consiliul Parohial cere egalitate de tratament, nu privilegii, și subliniază că demersul nu este împotriva Bisericii Ortodoxe Române, ci împotriva unei decizii administrative care șterge identitatea unei minorități recunoscute.

Parohia solicită Arhiepiscopiei să permită trecerea la Vicariatul Ortodox Ucrainean în pace, fără tulburări, evitând „abuzul instituțional bisericesc” și respectând rânduiala canonică bazată pe adevăr și iubire. „Noi nu putem să vă credem pe cuvânt că el a plecat de bună voie după două dosare abuziv construite”, se arată în comunicat.