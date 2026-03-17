MINERALIA revine la Muzeul de Științele Naturii din Suceava: expoziție dedicată cristalelor, mineralelor și moldavitului – 27-29 martie 2026

Muzeul de Științele Naturii din Suceava găzduiește, în perioada 27–29 martie 2026, ediția de primăvară a expoziției MINERALIA – LUMEA CRISTALELOR ȘI MINERALELOR DE COLECȚIE, un eveniment tradițional al Muzeului Național al Bucovinei care atrage anual pasionați de mineralogie, geologie și bijuterii naturale.

Expoziția va fi deschisă publicului larg în intervalul orar 9:00–17:00, cu intrare liberă, oferind vizitatorilor posibilitatea de a admira o colecție impresionantă de specimene minerale, cristale, pietre fine și obiecte fosile rare, aduse în mare parte din colecții private și muzee partenere.

Printre piesele expuse se numără:

Cristale de cuarț și pirită, geode de ametist și citrin, agate;

Eșantioane din sute de specii minerale și obiecte decorative din calcar, malachit sau lapis lazuli;

Pietre fine precum rodocrozit, angelit sau aventurină, transformate în bijuterii unice;

Fosile impresionante de amoniți și trilobiți, lemn pietrificat și meteoriți spectaculoși.

Vedeta indiscutabilă a expoziției rămâne moldavitul – supranumit „piatra stelelor” sau „sticla meteoritică”. Această tectită verde-translucidă, cu margini crenelate și nuanțe variind de la verde-oliv la verde-închis, s-a format acum aproximativ 15 milioane de ani în urma impactului unui meteorit gigant în regiunea râului Moldava (Vltava), la granița dintre Germania și Cehia. Forța colosală a coliziunii a topit rocile terestre, combinându-le cu material cosmic și generând aceste fragmente vitreogene unice. Moldavitul este căutat de colecționari și bijutieri încă din secolul al XVIII-lea și este considerat simbol al transformării, purificării și conexiunii cu cosmosul.

Expoziția MINERALIA este posibilă datorită colaborării de lungă durată cu domnul Andrei Gorduza, geolog și colecționar pasionat, specialist în mineralogie, care contribuie constant cu piese din colecția sa personală și coordonează logistic pregătirea evenimentului. El este considerat principalul artizan al succesului acestei expoziții, transformând-o dintr-o inițiativă locală într-un punct de referință anual pentru pasionații de mineralogie.

Evenimentul beneficiază de finanțarea Consiliului Județean Suceava și se înscrie în programul cultural al Muzeului Național al Bucovinei, care promovează educația științifică non-formală și accesul gratuit la patrimoniul natural.

NewsBucovina.ro recomandă celor interesați să nu rateze această expoziție de excepție, mai ales că accesul este gratuit și programul este accesibil.