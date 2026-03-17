ISU Suceava: Din 16 martie 2026, avizele și autorizațiile de securitate la incendiu se depun EXCLUSIV online

Începând de luni, 16 martie 2026, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a trecut la procedura exclusiv electronică pentru depunerea cererilor de emitere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă, conform modificărilor aduse Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Schimbarea intervine în urma adoptării și publicării în Monitorul Oficial a OUG nr. 17 din 12 martie 2026, care a introdus prevederi noi la art. 30 indice 3, alin. (1) indice 1. Astfel, toate cererile de avize, autorizații, acorduri sau puncte de vedere, împreună cu documentațiile tehnice aferente, trebuie transmise exclusiv în format electronic.

Condițiile obligatorii pentru depunere sunt următoarele:

documentele trebuie semnate cu semnătură electronică calificată (conform Regulamentului eIDAS și legislației naționale în vigoare);

(conform Regulamentului eIDAS și legislației naționale în vigoare); semnătura electronică calificată este necesară atât din partea solicitantului , cât și din partea autorilor documentației tehnice (proiectanți, verificatori de proiecte etc.);

, cât și din partea (proiectanți, verificatori de proiecte etc.); formatul acceptat este cel standard pentru fișiere PDF semnate electronic (nu se acceptă scanări simple sau fișiere nesemnate).

Toate solicitările se transmit la adresa de e-mail dedicată: [email protected].