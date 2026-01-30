AEI: Crizele regionale sau mondiale pot scumpi serios carburanții în România. Motorina, vulnerabilul energetic al țării



Tensiunile geopolitice din Europa de Est și din alte zone sensibile ale lumii ar putea genera noi valuri de scumpiri la pompă în România în lunile următoare, avertizează analiza pieței realizată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI). Motorina rămâne cel mai expus produs, din cauza dependenței ridicate de importuri și a rolului său strategic în transportul de mărfuri, agricultură și industrie.

Conform estimărilor, prețurile carburanților pot crește cu 0,5 până la 4,5 lei pe litru, în funcție de gravitatea unei eventuale crize regionale sau globale, cu motorina în prima linie a scumpirilor. România produce suficientă benzină pentru consumul intern, dar importă cantități importante de motorină, ceea ce o face cu 40–80% mai sensibilă la șocuri externe decât benzina. Rafinăriile din Bulgaria și Grecia, principale surse de aprovizionare, sunt expuse tensiunilor din zona Mării Negre, amplificând riscurile.

În scenariul unei crize moderate (tensiuni regionale, sancțiuni suplimentare sau dificultăți minore de transport), benzina ar putea înregistra scumpiri între 0,50 și 1,25 lei/litru, iar motorina între 0,60 și 1,50 lei/litru. Impactul ar fi imediat și vizibil, mai ales la motorină, unde cererea rămâne constantă chiar și în perioade economice dificile.

În cazul unei crize severe (blocaje logistice, limitări la export sau perturbări majore în Marea Neagră), benzina s-ar putea scumpi cu 1,25–2,25 lei/litru, iar motorina cu 1,75–3 lei/litru. Industria transporturilor ar resimți rapid presiunea, iar costurile suplimentare s-ar propaga către consumatorii finali prin creșterea prețurilor la transporturi și produse agricole.

Scenariul extrem – izbucnirea unui conflict extins, embargouri largi sau o criză energetică simultană în regiune – ar duce la creșteri dramatice: benzina +2–3,25 lei/litru, motorina +3–4,5 lei/litru. În acest caz, motorina ar depăși clar pragul de 10 lei/litru, iar în situații limite ar putea ajunge chiar la 12 lei/litru, dacă nu intervin măsuri guvernamentale de compensare.

Analiza subliniază că motorina este „marele vulnerabil energetic al țării”: cererea nu scade în criză, deoarece transportul de marfă, agricultura și industria trebuie să funcționeze. Prețurile actuale de referință (7,74 lei/litru benzină și 8,0 lei/litru motorină) arată deja un decalaj, iar orice șoc extern ar accentua diferența.

Dumitru Chisăliță atrage atenția că, chiar și într-o situație fără escaladări dramatice, șoferii vor simți o presiune suplimentară la pompă. Recomandarea: monitorizare atentă a evoluțiilor regionale și pregătirea unor măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili, mai ales în contextul gerului extrem care crește consumul de motorină pentru încălzire și transport.