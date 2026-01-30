Prefectura Suceava: Pe drumurile din județul Suceava se circulă normal în condiții de iarnă – ISU și Poliția au monitorizat toată noaptea situația



După o noapte de eforturi coordonate și intervenții susținute, Prefectura Suceava anunță că circulația rutieră pe toate categoriile de drumuri din județ se desfășoară în condiții normale, specifice sezonului rece. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” și Inspectoratul de Poliție Județean Suceava au colaborat permanent cu structurile de administrare a drumurilor naționale și județene, asigurând viabilitatea și siguranța traficului pe tot parcursul nopții.

Vineri dimineață, pe sectoarele administrate de SDN Suceava, carosabilul este umed și circulabil la negru, cu utilaje de întreținere prezente în teren, fără evenimente sau dificultăți raportate. În zona SDN Câmpulung Moldovenesc, drumurile sunt la negru, carosabilul umed, iar utilajele acționează activ, circulația desfășurându-se normal, fără probleme. Pe drumurile județene (DJ), circulația se desfășoară în condiții de iarnă tipice sezonului, fără blocaje majore de trafic. Utilajele de deszăpezire și întreținere intervin permanent pentru menținerea carosabilului în condiții de siguranță, adaptându-se evoluției fenomenelor meteorologice.

Autoritățile județene mulțumesc echipelor implicate pentru profesionalism și promptitudine, subliniind că efortul comun a prevenit incidente majore în contextul gerului persistent și al ninsorilor moderate. Prefectura Suceava face apel la conducătorii auto să circule cu prudență maximă, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță și să echipeze corespunzător autovehiculele cu anvelope de iarnă.