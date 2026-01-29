Prefectura Suceava: Structurile de deszăpezire, Poliția și ISU acționează permanent pentru menținerea viabilității drumurilor din județ



În contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului de iarnă, cu ninsori moderate și temperaturi negative persistente, autoritățile județene din Suceava mențin operațiuni intensive de deszăpezire și monitorizare pe toate categoriile de drumuri, anunță Prefectura Suceava.

Potrivit sursei citate, secțiile de Drumuri Naționale (SDN Suceava și SDN Câmpulung Moldovenesc), Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava, Poliția Rutieră și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” intervin coordonat pentru asigurarea circulației în siguranță.

Pe drumurile naționale administrate de SDN Câmpulung Moldovenesc, carosabilul este predominant umed, cu ninsoare activă în zona Câmpulung Moldovenesc – Mestecăniș. Se acționează cu 15 utilaje (ATB și UM) pe sectoarele critice, inclusiv 4 ATB și 1 UM la Mestecăniș, 2 ATB pe Câmpulung Moldovenesc – Păltinoasa, 3 ATB și 1 UM pe DN 17A, 1 ATB și 1 UM pe DN 18 și 2 ATB pe DN 17B. În ultimele 12 ore s-au consumat 196 de tone de sare, iar în ultimele 24 de ore – 242 de tone. Sunt prezenți în teren 42 de deservenți, 6 ofițeri de serviciu și conducerea secției și districtelor.

La nivelul SDN Suceava, carosabilul este acoperit cu zăpadă îmbibată cu apă pe sectoarele DN 2 Grănicești – Siret, DN 2E Păltinoasa – Vicovu de Sus, DN 17A Marginea – Rădăuți și DN 2K Milișăuți – Solca, iar pe restul rețelei este umed. Intervenția se realizează cu 39 de mașini și utilaje, cu un consum de aproximativ 192 de tone de sare în ultimele ore. 44 de lucrători sunt mobilizați permanent.

Pe drumurile județene, administrate de Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava, se acționează cu 31 de utilaje de intervenție și 53 de persoane în teren. În ultimele 24 de ore au fost utilizate 351 de tone de material antiderapant (amestec nisip-sare). Intervențiile sunt adaptate continuu în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice și starea carosabilului.

Echipajele Poliției Rutiere monitorizează traficul pe principalele artere, acționând pentru fluidizarea circulației și prevenirea accidentelor. ISU „Bucovina” rămâne în stare de operativitate maximă, pregătit să intervină prompt în cazul situațiilor de urgență generate de condițiile meteo.

Prefectura Suceava reamintește participanților la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să echipeze corespunzător autovehiculele cu anvelope de iarnă.