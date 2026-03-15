Acțiunea „Bukovina Gate – Poarta de Nord”, cea mai amplă operațiune operativă din nordul țării, finalizată cu rezultate remarcabile de Poliția Județeană Suceava

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a încheiat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, cu succes, cea mai mare acțiune operativă desfășurată în zona de nord a României, sub denumirea „Bukovina Gate – Poarta de Nord”. Operațiunea, care a avut loc în perioada 9-15 martie 2026, a vizat creșterea siguranței publice, siguranța rutieră și prevenirea migrației ilegale și a fenomenelor ilicite asociate.

Acțiunea a acoperit un areal de peste 8.500 km², reprezentând județul Suceava – al doilea ca întindere teritorială din țară și cel cu cel mai mare număr de unități administrativ-teritoriale. Zona include cea mai extinsă rețea de drumuri comunale, județene, naționale și europene din România, precum și peste 100 km de frontieră noneuropeană, cu riscuri sporite generate de conflictul armat din statul vecin.

Mesajul central al operațiunii a fost clar: „Poarta Bucovineană este deschisă tuturor – suceveni, turiști din țară și cetățeni străini –, cu o singură condiție: respectarea legii și a valorilor sociale”.

Pe parcursul săptămânii, în medie peste 300 de polițiști au fost zilnic în teren. Au fost organizate 76 de acțiuni punctuale, fiind aplicate 2.810 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.237.800 lei. Au fost reținute 124 de permise de conducere și retrase 202 certificate de înmatriculare. 30 de autori de infracțiuni au fost prinși în flagrant, fiind dispuse 16 măsuri de reținere sau arestare preventivă, iar 3 persoane urmărite la nivel național au fost depistate.

Un rezultat semnificativ: în toată perioada acțiunii nu s-a înregistrat nicio persoană decedată în accidente rutiere, contribuind la un mediu stradal mai sigur și la o percepție publică pozitivă privind prezența și abordarea polițiștilor.

Finalul operațiunii a fost marcat în noaptea de 14/15 martie 2026 printr-o acțiune integrată de amploare, între orele 19:00-24:00, cu peste 400 de polițiști din IPJ Suceava (în special pe axele Suceava – Salcea – Aeroport – Rădăuți – Siret – DN2), sprijiniți de Jandarmerie, Poliția de Frontieră și BCCO Suceava. Au participat structuri de ordine publică, poliție rutieră, echipe canine, Serviciul Acțiuni Speciale, investigații criminale și criminalitate economică. Au fost prezentate publicului sisteme moderne: dispozitive de oprire forțată Spike, robot pentru gestionarea coletelor suspecte, aparate de testare alcool/substanțe și sistemul FARO de cercetare la locul faptei.

Un element de noutate l-a reprezentat implicarea societății civile: studenți vorbitori de ucraineană și dialecte orientale/asiatică de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava au sprijinit polițiștii pentru depășirea barierelor lingvistice și o comunicare eficientă.

Doar în această acțiune nocturnă au fost aplicate 416 sancțiuni contravenționale (peste 250.000 lei), reținute 20 de permise și 32 de certificate de înmatriculare. Au fost oprite și verificate peste 1.000 de autovehicule, legitimate aproximativ 3.500 de persoane, controlate peste 200 de locații cu persoane de alte naționalități și 50 de unități de cazare.

IPJ Suceava anunță continuarea unor astfel de acțiuni cu prezență sporită a structurilor MAI județene, pentru menținerea și creșterea siguranței publice și prevenirea actelor antisociale.

Inspectorul șef adjunct al IPJ Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu a transmis mulțumiri mass-media pentru promovarea activităților și Universității „Ștefan cel Mare” Suceava pentru implicarea studenților.